Госдеп ужесточил правила доступа журналистов на брифинги - РИА Новости, 17.11.2025
19:22 17.11.2025
Госдеп ужесточил правила доступа журналистов на брифинги
Госдеп ужесточил правила доступа журналистов на брифинги - РИА Новости, 17.11.2025
Госдеп ужесточил правила доступа журналистов на брифинги
Государственный департамент США ужесточил правила доступа журналистов на мероприятия ведомства, теперь для прохода на брифинги понадобится предварительное... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T19:22:00+03:00
2025-11-17T19:22:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
министерство обороны сша
оон
государственный департамент сша
сша
в мире, сша, дональд трамп, джо байден, министерство обороны сша, оон, государственный департамент сша
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Министерство обороны США, ООН, Государственный департамент США
Госдеп ужесточил правила доступа журналистов на брифинги

Госдеп вслед за Белым домом и Пентагоном ужесточил правила для журналистов

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Госдепартамента в США
Здание Госдепартамента в США - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Госдепартамента в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Государственный департамент США ужесточил правила доступа журналистов на мероприятия ведомства, теперь для прохода на брифинги понадобится предварительное согласование, ранее строгие меры Белого дома и Пентагона вызвали критику американских СМИ.
Как говорится в поступившем в РИА Новости сообщении госдепа, процедуры по доступу в здание ведомства обновляются.
«
"С 22 декабря аккредитованные журналисты, которые желают попасть в здание по однодневному пропуску, должны предварительно запросить подтверждение аккредитации у Бюро общественных связей", - информирует госдеп.
Брифинги ведомства проводились почти ежедневно при администрации президента Джо Байдена, журналистов туда пускали без предварительного согласования при наличии определенного набора документов. При президенте Дональде Трампе практика сохранилась, в первые месяцы желающих посетить пресс-конференцию было больше, чем могла вместить комната. При новой администрации брифинги стали проводится гораздо реже. В последние месяцы их отменили полностью: в августе тогдашнего официального представителя ведомства Тэмми Брюс перевели в постпредство ООН, а в пресс-службе остался заместитель Томми Пигот. Вопросы на брифингах задавал один и тот же набор репортеров, допущенных к поездкам вместе с госсекретарем и хорошо знакомых пресс-службе.
"Журналистам, прибывающим в здание без предварительного уведомления, может быть отказано во входе", - говорится в сообщении.
Ранее политику взаимодействия со СМИ ужесточил Пентагон, ограничив доступ прессы к чиновникам и военным. Пентагон обещал включить в новый пул репортеров только тех, кто примет правила, таких журналистов оказалось менее двух десятков, американские СМИ сообщали, что около 50 журналистов сдали пропуска в ведомство, не желая соглашаться на новые требования о непубликации чувствительной информации. Брифингов Пентагон тоже практически не проводит, а на редкие встречи руководства ведомства с журналистами не допускает российские СМИ.
Открытость правительства США поддерживает регулярными взаимодействиями с прессой Трамп. Но и в Белом доме ранее ужесточили ограничения. Вскоре после прихода новой администрации она пересмотрела правила аккредитации прессы. Если ранее вопросами формирования списков СМИ занималась состоящая из журналистов Ассоциация корреспондентов Белого дома, теперь это в ведении пресс-службы президента. Это также вызвало критику и указания на то, что на мероприятия смогут пускать только лояльные СМИ.
В миреСШАДональд ТрампДжо БайденМинистерство обороны СШАООНГосударственный департамент США
 
 
