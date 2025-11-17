Госдеп ужесточил правила доступа журналистов на брифинги

ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Государственный департамент США ужесточил правила доступа журналистов на мероприятия ведомства, теперь для прохода на брифинги понадобится предварительное согласование, ранее строгие меры Белого дома и Пентагона вызвали критику американских СМИ.

Как говорится в поступившем в РИА Новости сообщении госдепа, процедуры по доступу в здание ведомства обновляются.

« "С 22 декабря аккредитованные журналисты, которые желают попасть в здание по однодневному пропуску, должны предварительно запросить подтверждение аккредитации у Бюро общественных связей", - информирует госдеп.

Брифинги ведомства проводились почти ежедневно при администрации президента Джо Байдена , журналистов туда пускали без предварительного согласования при наличии определенного набора документов. При президенте Дональде Трампе практика сохранилась, в первые месяцы желающих посетить пресс-конференцию было больше, чем могла вместить комната. При новой администрации брифинги стали проводится гораздо реже. В последние месяцы их отменили полностью: в августе тогдашнего официального представителя ведомства Тэмми Брюс перевели в постпредство ООН , а в пресс-службе остался заместитель Томми Пигот. Вопросы на брифингах задавал один и тот же набор репортеров, допущенных к поездкам вместе с госсекретарем и хорошо знакомых пресс-службе.

"Журналистам, прибывающим в здание без предварительного уведомления, может быть отказано во входе", - говорится в сообщении.

Ранее политику взаимодействия со СМИ ужесточил Пентагон , ограничив доступ прессы к чиновникам и военным. Пентагон обещал включить в новый пул репортеров только тех, кто примет правила, таких журналистов оказалось менее двух десятков, американские СМИ сообщали, что около 50 журналистов сдали пропуска в ведомство, не желая соглашаться на новые требования о непубликации чувствительной информации. Брифингов Пентагон тоже практически не проводит, а на редкие встречи руководства ведомства с журналистами не допускает российские СМИ.