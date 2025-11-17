Рейтинг@Mail.ru
В Сихотэ-Алинском заповеднике зафиксировали гнездование черного журавля - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
02:59 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/zhuravl-2055358960.html
В Сихотэ-Алинском заповеднике зафиксировали гнездование черного журавля
В Сихотэ-Алинском заповеднике зафиксировали гнездование черного журавля - РИА Новости, 17.11.2025
В Сихотэ-Алинском заповеднике зафиксировали гнездование черного журавля
Гнездование редкого чёрного журавля впервые зафиксировано в Сихотэ-Алинском заповеднике в Приморском крае, сообщает учреждение. РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T02:59:00+03:00
2025-11-17T02:59:00+03:00
хорошие новости
россия
япония
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148686/50/1486865089_75:0:1426:760_1920x0_80_0_0_42226fc3662b792c52dc819fe63882b0.jpg
https://ria.ru/20251110/zoopark-2053978013.html
https://ria.ru/20251107/primore-2053332363.html
россия
япония
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148686/50/1486865089_244:0:1257:760_1920x0_80_0_0_d98cd76a5a71207fde0a09452e21db57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, япония, китай
Хорошие новости, Россия, Япония, Китай
В Сихотэ-Алинском заповеднике зафиксировали гнездование черного журавля

В Сихотэ-Алинском заповеднике впервые зафиксировали гнездование черного журавля

© Сихотэ-Алинский государственный природный биосферный заповедник. Евгений ТабалыкинСихотэ-Алинский заповедник
Сихотэ-Алинский заповедник - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Сихотэ-Алинский государственный природный биосферный заповедник. Евгений Табалыкин
Сихотэ-Алинский заповедник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 17 ноя - РИА Новости. Гнездование редкого чёрного журавля впервые зафиксировано в Сихотэ-Алинском заповеднике в Приморском крае, сообщает учреждение.
"В Сихотэ-Алинском заповеднике получено первое документальное подтверждение гнездования черного журавля. При анализе снимков с фотоловушек специалисты заповедника обнаружили на кадрах семью журавлей с птенцом, снятых в августе 2025 года в районе Больших Каплановских солонцов в верховьях реки Колумбе", - говорится в сообщении.
Детёныши угольных черепах Микеланджело и Памелы - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
В Ленинградском зоопарке на свет появились три черепашонка
10 ноября, 16:26
Черный журавль включён в Красную книгу России и в международный Красный список МСОП со статусом уязвимого вида. Эта птица считается одной из самых редких и мелких среди журавлей: взрослые особи достигают роста около одного метра при массе тела до 3,7 килограмма.
Основные места гнездования черного журавля расположены на территории России — от Среднесибирского плоскогорья до хребта Сихотэ-Алинь. Эти птицы избегают как открытых равнин, так и густых зарослей, отдавая предпочтение заболоченным местам с редким кустарником и лиственничными деревьями. Сихотэ-Алинь маркирует юго-восточную границу их гнездового ареала. Зимовки проходят в Восточной Азии: на территории Японии, Южной Кореи и в районе бассейна реки Янцзы в Китае.
"До получения снимков статус черного журавля в заповеднике определялся как "редкий пролетный вид, предполагается гнездование". Взрослые птицы попадались на фотоловушки в этом районе почти ежегодно, однако зафиксировать птенца удалось впервые. Теперь мы можем с уверенностью сказать: черный журавль не просто пролетает через наши земли — он здесь гнездится", - прокомментировал орнитолог Сихотэ-Алинского заповедника Сергей Волков.
Черный журавль охраняется на международном уровне: вид включён в Приложение I Конвенции СИТЕС, регулирующей торговлю редкими животными, а также в Приложение II Боннской конвенции, направленной на сохранение мигрирующих видов. Кроме того, Россия заключила специальные двусторонние соглашения с рядом стран — Японией, Китаем, Индией, Республикой Корея и КНДР — для координации усилий по защите перелётных птиц. Несмотря на международную поддержку, численность черного журавля продолжает оставаться под угрозой. Основные риски связаны с утратой пригодных для жизни территорий и лесными пожарами, особенно опасными в регионах, где птицы гнездятся.
Жилой дом в горах Приморского края - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
В Приморье впервые обнаружили китайского бюльбюля
7 ноября, 05:16
 
Хорошие новостиРоссияЯпонияКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала