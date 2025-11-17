В Сихотэ-Алинском заповеднике зафиксировали гнездование черного журавля

"В Сихотэ-Алинском заповеднике получено первое документальное подтверждение гнездования черного журавля. При анализе снимков с фотоловушек специалисты заповедника обнаружили на кадрах семью журавлей с птенцом, снятых в августе 2025 года в районе Больших Каплановских солонцов в верховьях реки Колумбе", - говорится в сообщении.

"До получения снимков статус черного журавля в заповеднике определялся как "редкий пролетный вид, предполагается гнездование". Взрослые птицы попадались на фотоловушки в этом районе почти ежегодно, однако зафиксировать птенца удалось впервые. Теперь мы можем с уверенностью сказать: черный журавль не просто пролетает через наши земли — он здесь гнездится", - прокомментировал орнитолог Сихотэ-Алинского заповедника Сергей Волков.