В Сихотэ-Алинском заповеднике зафиксировали гнездование черного журавля

ВЛАДИВОСТОК, 17 ноя - РИА Новости. Гнездование редкого чёрного журавля впервые зафиксировано в Сихотэ-Алинском заповеднике в Приморском крае, сообщает учреждение.
"В Сихотэ-Алинском заповеднике получено первое документальное подтверждение гнездования черного журавля. При анализе снимков с фотоловушек специалисты заповедника обнаружили на кадрах семью журавлей с птенцом, снятых в августе 2025 года в районе Больших Каплановских солонцов в верховьях реки Колумбе", - говорится в сообщении.
В Ленинградском зоопарке на свет появились три черепашонка
10 ноября, 16:26
Черный журавль включён в Красную книгу России и в международный Красный список МСОП со статусом уязвимого вида. Эта птица считается одной из самых редких и мелких среди журавлей: взрослые особи достигают роста около одного метра при массе тела до 3,7 килограмма.
Основные места гнездования черного журавля расположены на территории России — от Среднесибирского плоскогорья до хребта Сихотэ-Алинь. Эти птицы избегают как открытых равнин, так и густых зарослей, отдавая предпочтение заболоченным местам с редким кустарником и лиственничными деревьями. Сихотэ-Алинь маркирует юго-восточную границу их гнездового ареала. Зимовки проходят в Восточной Азии: на территории Японии, Южной Кореи и в районе бассейна реки Янцзы в Китае.
"До получения снимков статус черного журавля в заповеднике определялся как "редкий пролетный вид, предполагается гнездование". Взрослые птицы попадались на фотоловушки в этом районе почти ежегодно, однако зафиксировать птенца удалось впервые. Теперь мы можем с уверенностью сказать: черный журавль не просто пролетает через наши земли — он здесь гнездится", - прокомментировал орнитолог Сихотэ-Алинского заповедника Сергей Волков.
Черный журавль охраняется на международном уровне: вид включён в Приложение I Конвенции СИТЕС, регулирующей торговлю редкими животными, а также в Приложение II Боннской конвенции, направленной на сохранение мигрирующих видов. Кроме того, Россия заключила специальные двусторонние соглашения с рядом стран — Японией, Китаем, Индией, Республикой Корея и КНДР — для координации усилий по защите перелётных птиц. Несмотря на международную поддержку, численность черного журавля продолжает оставаться под угрозой. Основные риски связаны с утратой пригодных для жизни территорий и лесными пожарами, особенно опасными в регионах, где птицы гнездятся.
В Приморье впервые обнаружили китайского бюльбюля
7 ноября, 05:16