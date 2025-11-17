Рейтинг@Mail.ru
16:41 17.11.2025 (обновлено: 16:42 17.11.2025)
Столичные прокуроры возбудили административное дело в отношении мужчины, незаконно содержащего краснокнижных пресмыкающихся, все животные переданы в городской...
Происшествия, Россия, Москва, СИТЕС, Московский зоопарк, Общество
В Москве обнаружили нелегальный "зоопарк" с краснокнижными животными

Московские прокуроры обнаружили нелегальный зоопарк с краснокнижными животными

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Автомобиль прокуратуры России. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Столичные прокуроры возбудили административное дело в отношении мужчины, незаконно содержащего краснокнижных пресмыкающихся, все животные переданы в городской зоопарк, сообщает прокуратура Москвы.
«

"Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы с привлечением специалистов провела проверку по обращению общественной организации, в ходе которой установлено, что мужчина экспонирует животных, занесённых в Красную книгу России и охраняемых конвенцией СИТЕС: гекконы, питоны, средиземноморская черепаха и даже хамелеоны", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что животные содержались в ненадлежащих условиях, им не были обеспечены необходимое питание и питьевой режим, подходящая температура и влажность. Состояние некоторых из них оценивается как критическое.
Документы, подтверждающие законность владения животными и их ветеринарные осмотры, представлены не были.
В отношении владельца животных возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 8.35 КоАП РФ (причинение вреда редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных, растений или других организмов, занесенных в Красную книгу РФ и (или) охраняемых международными договорами РФ, в том числе их уничтожение). Животные изъяты и переданы в Московский зоопарк.
Питон - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Юрист рассказала, что грозит за содержание пауков и питонов дома
6 ноября, 05:07
 
ПроисшествияРоссияМоскваСИТЕСМосковский зоопаркОбщество
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
