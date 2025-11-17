https://ria.ru/20251117/zhivotnye-2055517648.html
В Москве обнаружили нелегальный "зоопарк" с краснокнижными животными
В Москве обнаружили нелегальный "зоопарк" с краснокнижными животными
В Москве обнаружили нелегальный "зоопарк" с краснокнижными животными
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Столичные прокуроры возбудили административное дело в отношении мужчины, незаконно содержащего краснокнижных пресмыкающихся, все животные переданы в городской зоопарк, сообщает прокуратура Москвы.
"Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы с привлечением специалистов провела проверку по обращению общественной организации, в ходе которой установлено, что мужчина экспонирует животных, занесённых в Красную книгу России и охраняемых конвенцией СИТЕС: гекконы, питоны, средиземноморская черепаха и даже хамелеоны", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что животные содержались в ненадлежащих условиях, им не были обеспечены необходимое питание и питьевой режим, подходящая температура и влажность. Состояние некоторых из них оценивается как критическое.
Документы, подтверждающие законность владения животными и их ветеринарные осмотры, представлены не были.
В отношении владельца животных возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 8.35 КоАП РФ
(причинение вреда редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных, растений или других организмов, занесенных в Красную книгу РФ и (или) охраняемых международными договорами РФ, в том числе их уничтожение). Животные изъяты и переданы в Московский зоопарк
.