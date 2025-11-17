В Москве обнаружили нелегальный "зоопарк" с краснокнижными животными

"Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы с привлечением специалистов провела проверку по обращению общественной организации, в ходе которой установлено, что мужчина экспонирует животных, занесённых в Красную книгу России и охраняемых конвенцией СИТЕС: гекконы, питоны, средиземноморская черепаха и даже хамелеоны", - говорится в сообщении .

В ведомстве уточнили, что животные содержались в ненадлежащих условиях, им не были обеспечены необходимое питание и питьевой режим, подходящая температура и влажность. Состояние некоторых из них оценивается как критическое.