Около 360 тысячам жителей ДНР вернули электроэнергию после атаки ВСУ

ДОНЕЦК, 17 ноя – РИА Новости. Около 360 тысячам жителей ДНР вернули электроэнергию после ночной атаки ВСУ по энергетической инфраструктуры ДНР, заявил РИА Новости председатель правительства республики Андрей Чертков.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что ВСУ ночью пытались нанести урон энергоинфраструктуре, используя дроны, около 500 тысяч абонентов в Донецке и других городах региона были обесточены.
"За ночь удалось запитать более 2 тысяч трансформаторных подстанций и вернуть электроснабжение для 360 тысяч бытовых абонентов", - сказал Чертков.
Председатель правительства республики добавил, что 559 трансформаторных подстанций и более 65 тысяч абонентов остаются обесточены. Одновременно с этим в Донецке обесточено 80 котельных, в Макеевке – 52.
"К этому часу удалось вернуть электроснабжение в Горловку и Ясиноватую, в том числе запитали и котельные. В Макеевке без света пока остаются абоненты в Красногвардейском районе, в ближайшее время работы здесь будут завершены", - подытожил председатель правительства.
