Около 360 тысячам жителей ДНР вернули электроэнергию после атаки ВСУ

ДОНЕЦК, 17 ноя – РИА Новости. Около 360 тысячам жителей ДНР вернули электроэнергию после ночной атаки ВСУ по энергетической инфраструктуры ДНР, заявил РИА Новости председатель правительства республики Андрей Чертков.

"За ночь удалось запитать более 2 тысяч трансформаторных подстанций и вернуть электроснабжение для 360 тысяч бытовых абонентов", - сказал Чертков.