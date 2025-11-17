Более 210 человек расселили из аварийного жилья в Московской области

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. За минувшую неделю в Подмосковье расселили жителей из 46 аварийных помещений, новое жилье получили 213 человек, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Расселение проводилось в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" в городских округах: Богородский, Луховицы, Мытищи, Павловский Посад, Серпухов. Гражданам предоставили квартиры в новостройках и на вторичном рынке жилья, некоторые получили денежную компенсацию или жилищные сертификаты.