https://ria.ru/20251117/zhile-2055442761.html
Более 210 человек расселили из аварийного жилья в Московской области
Более 210 человек расселили из аварийного жилья в Московской области - РИА Новости, 17.11.2025
Более 210 человек расселили из аварийного жилья в Московской области
За минувшую неделю в Подмосковье расселили жителей из 46 аварийных помещений, новое жилье получили 213 человек, сообщает пресс-служба министерства строительного РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T13:13:00+03:00
2025-11-17T13:13:00+03:00
2025-11-17T13:13:00+03:00
новости подмосковья
жилье
московская область (подмосковье)
мытищи
луховицы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807151725_0:883:2048:2035_1920x0_80_0_0_3352822082c8f5787ad43ac3885c7a2d.jpg
https://ria.ru/20251117/lager-2055437719.html
московская область (подмосковье)
мытищи
луховицы
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807151725_0:691:2048:2227_1920x0_80_0_0_98ba8064da4b100334c44c79a798310b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, московская область (подмосковье), мытищи, луховицы
Новости Подмосковья, Жилье, Московская область (Подмосковье), Мытищи, Луховицы
Более 210 человек расселили из аварийного жилья в Московской области
Свыше 210 человек расселили из аварийного жилья в Подмосковье за прошлую неделю
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. За минувшую неделю в Подмосковье расселили жителей из 46 аварийных помещений, новое жилье получили 213 человек, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Расселение проводилось в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" в городских округах: Богородский, Луховицы, Мытищи, Павловский Посад, Серпухов. Гражданам предоставили квартиры в новостройках и на вторичном рынке жилья, некоторые получили денежную компенсацию или жилищные сертификаты.
Общая площадь расселенного за неделю аварийного жилья составила 4095,95 квадратного метра.