Более 210 человек расселили из аварийного жилья в Московской области
Новости Подмосковья
 
13:13 17.11.2025
Более 210 человек расселили из аварийного жилья в Московской области
Более 210 человек расселили из аварийного жилья в Московской области - РИА Новости, 17.11.2025
Более 210 человек расселили из аварийного жилья в Московской области
За минувшую неделю в Подмосковье расселили жителей из 46 аварийных помещений, новое жилье получили 213 человек, сообщает пресс-служба министерства строительного РИА Новости, 17.11.2025
новости подмосковья
жилье
московская область (подмосковье)
мытищи
луховицы
московская область (подмосковье)
мытищи
луховицы
жилье, московская область (подмосковье), мытищи, луховицы
Новости Подмосковья, Жилье, Московская область (Подмосковье), Мытищи, Луховицы
Более 210 человек расселили из аварийного жилья в Московской области

Свыше 210 человек расселили из аварийного жилья в Подмосковье за прошлую неделю

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. За минувшую неделю в Подмосковье расселили жителей из 46 аварийных помещений, новое жилье получили 213 человек, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Расселение проводилось в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" в городских округах: Богородский, Луховицы, Мытищи, Павловский Посад, Серпухов. Гражданам предоставили квартиры в новостройках и на вторичном рынке жилья, некоторые получили денежную компенсацию или жилищные сертификаты.
Общая площадь расселенного за неделю аварийного жилья составила 4095,95 квадратного метра.
Новости ПодмосковьяЖильеМосковская область (Подмосковье)МытищиЛуховицы
 
 
