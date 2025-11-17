Рейтинг@Mail.ru
Жителям курского приграничья выдали свыше 13 тысяч жилищных сертификатов - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:40 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/zhile-2055433110.html
Жителям курского приграничья выдали свыше 13 тысяч жилищных сертификатов
Жителям курского приграничья выдали свыше 13 тысяч жилищных сертификатов - РИА Новости, 17.11.2025
Жителям курского приграничья выдали свыше 13 тысяч жилищных сертификатов
Жителям приграничных районов Курской области, утратившим жилье в результате действий ВСУ, выдано 13 798 жилищных сертификатов на общую сумму 84,2 миллиарда... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T12:40:00+03:00
2025-11-17T12:40:00+03:00
жилье
курская область
россия
вооруженные силы украины
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2053045068_0:97:1280:817_1920x0_80_0_0_04da8e5a4a43d127af6f9cc80469c9a5.jpg
https://ria.ru/20251114/rossija-2054965998.html
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2053045068_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_360ad5a36bcc607e69bd19074f440491.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, курская область, россия, вооруженные силы украины, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), общество
Жилье, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Общество
Жителям курского приграничья выдали свыше 13 тысяч жилищных сертификатов

Утратившим жилье в Курской области выдали 13 798 жилищных сертификатов

© Фото : пресс-служба губернатора Курской областиПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Курской области
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Курской области
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТУЛА, 17 ноя – РИА Новости. Жителям приграничных районов Курской области, утратившим жилье в результате действий ВСУ, выдано 13 798 жилищных сертификатов на общую сумму 84,2 миллиарда рублей, сообщила заместитель губернатора Елена Атанова.
"На текущую дату всего выдано 13 798 сертификатов на общую сумму 84 200 000 000 рублей. Всего реализовано 8914 сертификатов на сумму 54 920 000 000 рублей", - сказала Атанова в ходе оперативного совещания правительства Курской области.
По словам замгубернатора, из транша на 13 миллиардов рублей, поступившего в регион 20 октября на выдачу сертификатов в отношении 1932 жилых помещения, по состоянию на 14 ноября, выдано 1854 сертификата на сумму 12,48 миллиарда рублей. Также в Минстрой России направлены пять перечней на 1043 утраченных жилья на сумму 7,4 миллиарда рублей.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Саперы из КНДР продолжают работать в Курской области, сообщил Песков
14 ноября, 12:52
 
ЖильеКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала