Жителям курского приграничья выдали свыше 13 тысяч жилищных сертификатов
Жителям курского приграничья выдали свыше 13 тысяч жилищных сертификатов
Жителям приграничных районов Курской области, утратившим жилье в результате действий ВСУ, выдано 13 798 жилищных сертификатов на общую сумму 84,2 миллиарда... РИА Новости, 17.11.2025
Жителям курского приграничья выдали свыше 13 тысяч жилищных сертификатов
