Землякова: школьники из Химок показывают отличные результаты

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Глава городского округа Химки Елена Землякова поздравила представителей трех образовательных учреждений, отмеченных "Знаком качества образовательных организаций", она отметила, что школьники показывают отличные результаты, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

"От всей души поздравляю педагогические коллективы, руководство образовательных учреждений, а также детей и родителей. Наши дети показывают отличные результаты, принимают участие в международных, всероссийских и межрегиональных конкурсах и олимпиадах. В прошлом учебном году у нас было 159 золотых медалистов, 129 серебряных медалистов и 29 стобалльников, шесть из них — выпускники Химкинского лицея", — приводит пресс-служба слова Земляковой.

Ранее награду в категории "Высокая культура оценивания" получили Гимназия №9, "Химкинский лицей" и Лицей №15. Номинация присуждается школам, где особенно прозрачно и объективно выстроена система оценки знаний и налажена качественная обратная связь с учениками и родителями.