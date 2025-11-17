Землякова: школьники из Химок показывают отличные результаты

Рейтинг@Mail.ru
17:43 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/zemlyakova-2055536936.html
химки (городской округ в московской области)
Химки (городской округ в Московской области)
© Fotolia / KzenonУрок в школе
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Fotolia / Kzenon
Урок в школе. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Глава городского округа Химки Елена Землякова поздравила представителей трех образовательных учреждений, отмеченных "Знаком качества образовательных организаций", она отметила, что школьники показывают отличные результаты, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
"От всей души поздравляю педагогические коллективы, руководство образовательных учреждений, а также детей и родителей. Наши дети показывают отличные результаты, принимают участие в международных, всероссийских и межрегиональных конкурсах и олимпиадах. В прошлом учебном году у нас было 159 золотых медалистов, 129 серебряных медалистов и 29 стобалльников, шесть из них — выпускники Химкинского лицея", — приводит пресс-служба слова Земляковой.
Ранее награду в категории "Высокая культура оценивания" получили Гимназия №9, "Химкинский лицей" и Лицей №15. Номинация присуждается школам, где особенно прозрачно и объективно выстроена система оценки знаний и налажена качественная обратная связь с учениками и родителями.
"Получение федерального знака качества – это не только признание заслуг наших школ, но и подтверждение того, что в Химках выстроена современная, честная и прозрачная система оценивания. Горжусь коллегами, которые каждый день делают образование лучше и справедливее для наших детей", – подчеркнула депутат Юлия Ишкова.
