Рейтинг@Mail.ru
В Раде обратились с громким призывом к мировым лидерам по Зеленскому - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:21 17.11.2025 (обновлено: 21:28 17.11.2025)
https://ria.ru/20251117/zelenskiy-2055546973.html
В Раде обратились с громким призывом к мировым лидерам по Зеленскому
В Раде обратились с громким призывом к мировым лидерам по Зеленскому - РИА Новости, 17.11.2025
В Раде обратились с громким призывом к мировым лидерам по Зеленскому
Глава киевского режима Владимир Зеленский является террористом, и действовать с ним и его окружением необходимо как с террористами, заявил депутат Верховной... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T18:21:00+03:00
2025-11-17T21:28:00+03:00
в мире
украина
киев
владимир зеленский
артем дмитрук
герман галущенко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042636837_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_673fc3ee4e290ea52d4889ebddf5eaea.jpg
https://ria.ru/20251117/zelenskiy-2055498013.html
https://ria.ru/20251117/zelenskiy-2055488206.html
https://ria.ru/20251117/medvedchuk-2055392223.html
https://ria.ru/20251117/ukraina-2055518578.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042636837_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_f6629c76ebe30d858372a6eafe75ca1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, владимир зеленский, артем дмитрук, герман галущенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, энергоатом
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Артем Дмитрук, Герман Галущенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Энергоатом
В Раде обратились с громким призывом к мировым лидерам по Зеленскому

Депутат Рады Дмитрук назвал Зеленского террористом

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский является террористом, и действовать с ним и его окружением необходимо как с террористами, заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.
"Зеленский – террорист <…>. Я в очередной раз призываю международных лидеров действовать по отношению к Зеленскому и его окружению в соответствии с теми протоколами, которые применяются к террористам", — написал Дмитрук.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
"Теряют волю". На Западе рассказали об ударе Зеленского по украинцам
Вчера, 15:43
Депутат напомнил, что некоторые западные СМИ уже открыто сообщают о личном контроле Зеленского над масштабными коррупционными схемами, разоблаченными на Украине.
"Это — обычный вор и преступник, временно укрепленный частью воинственной западной группировки. Не более", — заключил Дмитрук.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
"Достал уже". Визит Зеленского в Париж вызвал гнев во Франции
Вчера, 15:22

Коррупционный скандал на Украине

НАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в украинской энергетике. Агентство опубликовало фото с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты, точная сумма пока не разглашается.
По словам депутата Ярослава Железняка, антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу, которого считают "кошельком" Зеленского. Железняк уточнил, что бизнесмена перед этим поспешно вывезли с Украины.
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения Другая Украина Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Медведчук объяснил, почему украинцам сложно свергнуть режим Зеленского
Вчера, 10:09
В ведомстве также установили, что деньги от применения схем хищения средств в сфере энергетики на Украине легализовывались через офис в центре Киева.
Депутат Ирина Геращенко заявила, что Киев на этом фоне может лишиться поддержки Запада.
НАБУ предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранили от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский на прошлой неделе ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский во время встречи в Париже. 17 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Макрон доверяет Зеленскому в проведении реформ на Украине
Вчера, 16:43
 
В миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийАртем ДмитрукГерман ГалущенкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныЭнергоатом
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала