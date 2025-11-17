Рейтинг@Mail.ru
"Достал уже". Визит Зеленского в Париж вызвал гнев во Франции - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:22 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/zelenskiy-2055488206.html
"Достал уже". Визит Зеленского в Париж вызвал гнев во Франции
"Достал уже". Визит Зеленского в Париж вызвал гнев во Франции - РИА Новости, 17.11.2025
"Достал уже". Визит Зеленского в Париж вызвал гнев во Франции
Читатели Le Figaro возмутились из-за намерения Франции продолжать оказывать поддержку киевскому режиму во главе с Владимиром Зеленским, который прибыл в Париж... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T15:22:00+03:00
2025-11-17T15:22:00+03:00
в мире
украина
франция
россия
эммануэль макрон
владимир зеленский
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050299674_0:75:3072:1803_1920x0_80_0_0_c25be95bb1fab7bbb743ef106c97646e.jpg
https://ria.ru/20251117/frantsija-2055472219.html
https://ria.ru/20251117/zelenskiy-2055357363.html
https://ria.ru/20251116/frantsiya-2055253053.html
https://ria.ru/20251114/zelenskiy-2055011773.html
украина
франция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050299674_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d4307c8625b78d8a43d568907f63fd8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, франция, россия, эммануэль макрон, владимир зеленский, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Франция, Россия, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО

"Достал уже". Визит Зеленского в Париж вызвал гнев во Франции

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Читатели Le Figaro возмутились из-за намерения Франции продолжать оказывать поддержку киевскому режиму во главе с Владимиром Зеленским, который прибыл в Париж на переговоры с президентом Пятой республики Эммануэлем Макроном.
"У сторонников войны гулянка! А в кассе пусто", — выразил негодование читатель.
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон во время встречи - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
"Какой позор!": Макрона раскритиковали за торжественную встречу Зеленского
Вчера, 14:31
"Хватит уже этой пляски смерти, когда молодых украинцев хватают на улицах, чтобы на французские деньги отправить на фронт за тысячи километров от наших границ", — написал другой комментатор.
"Все будет как обычно: бесконечные рукопожатия, дружеские объятия. Французов достал уже этот маскарад, который происходит, пока наша собственная страна медленно угасает", — считает пользователь.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
СМИ рассказали, что случилось с Зеленским перед визитом к Макрону
Вчера, 02:08
"У нас больше нет денег, карманы пустые. Путь этот тип едет домой", — высказались читатели.
Ранее телеканал LCI сообщил, что Украина закажет у Франции 100 истребителей Rafale. Заказ на покупку около ста французских истребителей включен в текст декларации о намерениях, подписанной ранее президентом Франции Эммануэлем Макроном и Зеленским, передает в понедельник агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец. Этот документ рассчитан на срок "около десяти лет", говорится в материале.
Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Во Франции потребовали отменить визит Зеленского из-за скандала в Киеве
16 ноября, 07:09
Помимо этого, декларация предусматривает будущие поставки Украине систем противовоздушной обороны нового поколения, радиолокационных станций и беспилотников. В частности, речь идет о новой модификации системы ПВО SAMP/T, которая все еще находится в разработке, уточняет АФП.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Во Франции пришли в ярость из-за нового шага Зеленского
14 ноября, 15:38
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреУкраинаФранцияРоссияЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала