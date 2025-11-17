МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Читатели Читатели Le Figaro возмутились из-за намерения Франции продолжать оказывать поддержку киевскому режиму во главе с Владимиром Зеленским, который прибыл в Париж на переговоры с президентом Пятой республики Эммануэлем Макроном.

"У сторонников войны гулянка! А в кассе пусто", — выразил негодование читатель.

"Хватит уже этой пляски смерти, когда молодых украинцев хватают на улицах, чтобы на французские деньги отправить на фронт за тысячи километров от наших границ", — написал другой комментатор.

"Все будет как обычно: бесконечные рукопожатия, дружеские объятия. Французов достал уже этот маскарад, который происходит, пока наша собственная страна медленно угасает", — считает пользователь.

"У нас больше нет денег, карманы пустые. Путь этот тип едет домой", — высказались читатели.

Ранее телеканал LCI сообщил, что Украина закажет у Франции 100 истребителей Rafale . Заказ на покупку около ста французских истребителей включен в текст декларации о намерениях, подписанной ранее президентом Франции Эммануэлем Макроном Зеленским , передает в понедельник агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец. Этот документ рассчитан на срок "около десяти лет", говорится в материале.

Помимо этого, декларация предусматривает будущие поставки Украине систем противовоздушной обороны нового поколения, радиолокационных станций и беспилотников. В частности, речь идет о новой модификации системы ПВО SAMP/T, которая все еще находится в разработке, уточняет АФП.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.