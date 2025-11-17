МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Европейские союзники Киева должны понести ответственность за то, что покрывали коррупцию на Украине, с таким призывом выступил польский Европейские союзники Киева должны понести ответственность за то, что покрывали коррупцию на Украине, с таким призывом выступил польский портал Mysl Polska.

"Неужели мы должны верить, что никто в западных столицах об этом не подозревал? Трудно поверить, что мощный разведывательный аппарат Запада, способный отслеживать каждый перевод, каждый разговор и каждую встречу, не заметил гигантскую коррупционную схему, зреющую в украинских структурах", — говорится в материале.

По мнению автора статьи, те, элиты, которые допустили настолько крупное хищение, ответственны перед народами собственных стран. Ведь речь идет не о частных, а о государственных средствах, которые выделялись киевскому режиму под видом безоговорочной поддержки.

"Чтобы этот скандал был действительно оправдан, последствия должны выйти далеко за пределы Украины . На всех тех, кто знал, но молчал, на тех, кто был обязан контролировать, но не сделал этого, на тех, кто переводил государственные средства, но не отчитался", — резюмирует издание.

Скандал на Украине

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как Тенор, Рокет и Карлсон. По данным Железняка, Карлсон — это Миндич, Тенор — представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, Рокет — советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.