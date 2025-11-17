Рейтинг@Mail.ru
На Западе выступили с жестким обвинением из-за произошедшего на Украине - РИА Новости, 17.11.2025
07:24 17.11.2025
На Западе выступили с жестким обвинением из-за произошедшего на Украине
На Западе выступили с жестким обвинением из-за произошедшего на Украине
Европейские союзники Киева должны понести ответственность за то, что покрывали коррупцию на Украине, с таким призывом выступил польский портал Mysl Polska. РИА Новости, 17.11.2025
На Западе выступили с жестким обвинением из-за произошедшего на Украине

Mysl Polska: союзники должны понести ответственность за происходящее на Украине

© AP Photo / Suzanne PlunkettВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Европейские союзники Киева должны понести ответственность за то, что покрывали коррупцию на Украине, с таким призывом выступил польский портал Mysl Polska.
"Неужели мы должны верить, что никто в западных столицах об этом не подозревал? Трудно поверить, что мощный разведывательный аппарат Запада, способный отслеживать каждый перевод, каждый разговор и каждую встречу, не заметил гигантскую коррупционную схему, зреющую в украинских структурах", — говорится в материале.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
В Британии раскрыли, что произошло с ВСУ после скандала в Киеве
Вчера, 00:55
По мнению автора статьи, те, элиты, которые допустили настолько крупное хищение, ответственны перед народами собственных стран. Ведь речь идет не о частных, а о государственных средствах, которые выделялись киевскому режиму под видом безоговорочной поддержки.
"Чтобы этот скандал был действительно оправдан, последствия должны выйти далеко за пределы Украины. На всех тех, кто знал, но молчал, на тех, кто был обязан контролировать, но не сделал этого, на тех, кто переводил государственные средства, но не отчитался", — резюмирует издание.

Скандал на Украине

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, опубликовав фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
СМИ: Европа готова пожертвовать Украиной ради России
Вчера, 04:01
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как Тенор, Рокет и Карлсон. По данным Железняка, Карлсон — это Миндич, Тенор — представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, Рокет — советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
В Киеве раскрыли, какой сюрприз США приготовили Зеленскому после скандала
Вчера, 02:49
 
