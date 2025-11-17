Рейтинг@Mail.ru
В Киеве раскрыли, какой сюрприз США приготовили Зеленскому после скандала
02:49 17.11.2025 (обновлено: 05:46 17.11.2025)
В Киеве раскрыли, какой сюрприз США приготовили Зеленскому после скандала
В Киеве раскрыли, какой сюрприз США приготовили Зеленскому после скандала
США активно ищут кандидатуру на замену Владимиру Зеленскому, об этом заявил в Telegram-канале бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. РИА Новости, 17.11.2025
В Киеве раскрыли, какой сюрприз США приготовили Зеленскому после скандала

Азаров заявил, что США ищут человека на замену Зеленскому

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. США активно ищут кандидатуру на замену Владимиру Зеленскому, об этом заявил в Telegram-канале бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
"Я знаю, что США последние полгода беседуют, приглашают в Вашингтон политиков киевского режима, составляют мнение о них, формируют, я так понимаю, человека, который мог бы заменить Зеленского", — написал он.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
В Британии раскрыли, что произошло с ВСУ после скандала в Киеве
00:55
00:55
По его словам, громкий коррупционный скандал на Украине только подтверждает это. Иначе, по его словам, НАБУ бы не имело возможности действовать таким образом.
"Пока трудно спрогнозировать, что будет после отставки Зеленского. Если будут действовать по Конституции, то исполняющим обязанности президента станет глава Рады, сейчас это Стефанчук. Но это тоже личность типа Зеленского, там ничего хорошего не произойдет. Но он будет обязан в течение двух месяцев объявить выборы", — считает Азаров.
Он также отметил, что сейчас в стране нет никого, кто мог бы проводить позитивную для Украины политику, а будущее постсоветской республики будут определять США и Британия, которые и управляют государством.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
В Раде рассказали о внезапно возникшей у Зеленского проблеме
01:33
01:33
Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк, ссылаясь на закрытые соцопросы, заявил, что рейтинг Зеленского упал на 40 процентов на фоне коррупционного скандала, а украинцы предпочли бы главе киевского режима любую кандидатуру.

Коррупционный скандал на Украине

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, опубликовав фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
СМИ рассказали, что случилось с Зеленским перед визитом к Макрону
02:08
02:08
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как Тенор, Рокет и Карлсон. По данным Железняка, Карлсон — это Миндич, Тенор — представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, Рокет — советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Тимур Миндич - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Украинский олигарх сделал новое заявление по скандалу на Украине
Вчера, 17:29
Вчера, 17:29
 
