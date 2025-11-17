Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали, что случилось с Зеленским перед визитом к Макрону - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:08 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/zelenskiy-2055357363.html
СМИ рассказали, что случилось с Зеленским перед визитом к Макрону
СМИ рассказали, что случилось с Зеленским перед визитом к Макрону - РИА Новости, 17.11.2025
СМИ рассказали, что случилось с Зеленским перед визитом к Макрону
Владимир Зеленский перед визитом во Францию находится под давлением из-за необходимости доказать своим союзникам намерение бороться с коррупцией, пишет газета... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T02:08:00+03:00
2025-11-17T02:08:00+03:00
в мире
украина
франция
владимир зеленский
эммануэль макрон
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042636837_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_673fc3ee4e290ea52d4889ebddf5eaea.jpg
https://ria.ru/20251117/ukraina-2055353611.html
https://ria.ru/20251117/zelenskiy-2055355642.html
https://ria.ru/20251116/skandal-2055317607.html
украина
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042636837_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_f6629c76ebe30d858372a6eafe75ca1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, франция, владимир зеленский, эммануэль макрон, евросоюз
В мире, Украина, Франция, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Евросоюз
СМИ рассказали, что случилось с Зеленским перед визитом к Макрону

Guardian: Зеленский оказался под давлением перед визитом к Макрону

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский перед визитом во Францию находится под давлением из-за необходимости доказать своим союзникам намерение бороться с коррупцией, пишет газета Guardian.
"Зеленский, который на этой неделе также должен отправиться во Францию ​​и Испанию для подписания соглашений о военной помощи, находится под давлением, которое требует от него доказать европейским союзникам серьезность своих намерений бороться с коррупцией, что является ключевым условием для вступления Украины в ЕС", — говорится в материале.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
В Британии раскрыли, что произошло с ВСУ после скандала в Киеве
00:55
Глава киевского режима в понедельник прибудет с визитом в Париж, где встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Ранее глава французского внешнеполитического ведомства Жан-Ноэль Барро назвал борьбу с коррупцией необходимым условием для продолжения получения помощи со стороны ЕС.

Коррупционный скандал на Украине

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, опубликовав фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
В Раде рассказали о внезапно возникшей у Зеленского проблеме
01:33
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как Тенор, Рокет и Карлсон. По данным Железняка, Карлсон — это Миндич, Тенор — представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, Рокет — советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Тимур Миндич - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Украинский олигарх сделал новое заявление по скандалу на Украине
Вчера, 17:29
 
В миреУкраинаФранцияВладимир ЗеленскийЭммануэль МакронЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала