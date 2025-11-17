В Раде рассказали о внезапно возникшей у Зеленского проблеме

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Рейтинг Владимира Зеленского обвалился после коррупционного скандала на Украине, об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк со ссылкой на закрытые социологические опросы.
«
"Для понимания: у Зеленского в двух социологиях, которые я видел, рейтинг меньше 20 процентов", — сказал он в эфире своего YouTube-канала.
По словам парламентария, за последнюю неделю уровень одобрения главы киевского режима упал по крайней мере на 40 процентов. При этом, утверждает Железняк, опросы показали, что люди предпочли бы практически любую альтернативу кандидатуре Зеленского.
"Там какие-то смешные цифры", — резюмировал депутат.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. В феврале президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг главы киевского режима опустился до четырех процентов.
Коррупционный скандал на Украине
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, опубликовав фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как Тенор, Рокет и Карлсон. По данным Железняка, Карлсон — это Миндич, Тенор — представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, Рокет — советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.