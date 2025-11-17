Крупнейший кремниевый завод России приостановит производство с 2026 года

https://ria.ru/20251117/zavod-2055475004.html
Крупнейший в России кремниевый завод приостановит производство с 1 января 2026 года, заявили РИА Новости в пресс-службе "Русала".
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Крупнейший в России кремниевый завод приостановит производство с 1 января 2026 года, заявили РИА Новости в пресс-службе "Русала".
"Вследствие мирового перепроизводства кремния и роста импорта кремния по демпинговым ценам в Россию
завод АО "Кремний" вынужденно приостанавливает производство с 1 января 2026 года <...> Завод "Кремний Урал" продолжит работать в неполную мощность", — рассказали в компании.
Отмечается, что АО "Кремний" предупредил о своем решении правительство Иркутской области
и администрацию Шелехова
и рассчитывает совместными усилиями найти способы минимизации соцпоследствий.
Предприятия "Русала" — единственные производители рафинированного кремния в России, где годовая емкость рынка составляет около 45 тысяч тонн.
В начале ноября "Русал" заявил, что сократит производство кремния на 35 процентов по сравнению с 2024-м. Из материалов компании следует, что оно упадет с 53,4 до 35 тысяч тонн. Причина — мировой профицит из-за перепроизводства в Китае.
Сейчас производственная мощность крупнейшего завода "Кремний" достигает 34 тысячи тонн в год, а "Кремний Урал" — 27 тысяч тонн.