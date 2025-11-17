Крупнейший кремниевый завод России приостановит производство с 2026 года

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Крупнейший в России кремниевый завод приостановит производство с 1 января 2026 года, заявили РИА Новости в пресс-службе "Русала".

Предприятия "Русала" — единственные производители рафинированного кремния в России, где годовая емкость рынка составляет около 45 тысяч тонн.

В начале ноября "Русал" заявил, что сократит производство кремния на 35 процентов по сравнению с 2024-м. Из материалов компании следует, что оно упадет с 53,4 до 35 тысяч тонн. Причина — мировой профицит из-за перепроизводства в Китае.