Рейтинг@Mail.ru
Крупнейший кремниевый завод России приостановит производство с 2026 года - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:44 17.11.2025 (обновлено: 14:47 17.11.2025)
https://ria.ru/20251117/zavod-2055475004.html
Крупнейший кремниевый завод России приостановит производство с 2026 года
Крупнейший кремниевый завод России приостановит производство с 2026 года - РИА Новости, 17.11.2025
Крупнейший кремниевый завод России приостановит производство с 2026 года
Крупнейший в России кремниевый завод приостановит производство с 1 января 2026 года, заявили РИА Новости в пресс-службе "Русала". РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T14:44:00+03:00
2025-11-17T14:47:00+03:00
иркутская область
россия
шелехов
русал
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055473845_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cf976cdb0111a253b1a2c514bc471600.jpg
https://realty.ria.ru/20250916/rusavshij-2042182182.html
https://ria.ru/20250415/mordovija-2011456610.html
иркутская область
россия
шелехов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Влада Икрамова
Влада Икрамова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055473845_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2135d327fd86300b25ebf61895cf1f21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иркутская область, россия, шелехов, русал, экономика
Иркутская область, Россия, Шелехов, Русал, Экономика
Крупнейший кремниевый завод России приостановит производство с 2026 года

Крупнейший кремниевый завод в РФ приостановит выпуск с 2026 года

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗавод компании "Русал" в Шелехове
Завод компании Русал в Шелехове - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Завод компании "Русал" в Шелехове. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Крупнейший в России кремниевый завод приостановит производство с 1 января 2026 года, заявили РИА Новости в пресс-службе "Русала".
"Вследствие мирового перепроизводства кремния и роста импорта кремния по демпинговым ценам в Россию завод АО "Кремний" вынужденно приостанавливает производство с 1 января 2026 года <...> Завод "Кремний Урал" продолжит работать в неполную мощность", — рассказали в компании.
Сотрудник компании Русал во время работы - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
"Русал" осваивает серийный выпуск стройматериалов из алюминия
16 сентября, 11:25
Отмечается, что АО "Кремний" предупредил о своем решении правительство Иркутской области и администрацию Шелехова и рассчитывает совместными усилиями найти способы минимизации соцпоследствий.

Предприятия "Русала" — единственные производители рафинированного кремния в России, где годовая емкость рынка составляет около 45 тысяч тонн.

В начале ноября "Русал" заявил, что сократит производство кремния на 35 процентов по сравнению с 2024-м. Из материалов компании следует, что оно упадет с 53,4 до 35 тысяч тонн. Причина — мировой профицит из-за перепроизводства в Китае.
Сейчас производственная мощность крупнейшего завода "Кремний" достигает 34 тысячи тонн в год, а "Кремний Урал" — 27 тысяч тонн.
Вывеска компании Роснано на здании офиса - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
"Роснано" запустило первый в России завод по производству солнечных модулей
15 апреля, 20:34
 
Иркутская областьРоссияШелеховРусалЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала