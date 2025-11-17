Защита обжаловала продление ареста свердловского экс-вице-губернатора

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 ноя – РИА Новости. Защита обжаловала продление ареста до 15 февраля бывшему вице-губернатору Свердловской области Олегу Чемезову, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила РИА Новости его адвокат Мария Кирилова.
"Подали жалобу", – сказала собеседница агентства.
Центральный районный суд Челябинска на прошлой неделе продлил Чемезову до 15 февраля срок содержания под стражей. Как передавал корреспондент РИА Новости из зала суда, адвокат экс-замгубернатора на заседании отсутствовала, ему был назначен другой представитель, от услуг которого он отказался, заявив отвод. Однако судья отказала в отводе назначенного защитника, и заседание было продолжено.
В ходе опроса Чемезов сообщал судье, что у него четверо несовершеннолетних детей, а так как его жена находится под домашним арестом по другому уголовному делу, то "их некому водить в школу". Его защитник рассказывал, что у Чемезова имеется ряд тяжелых заболеваний, которые препятствуют содержанию под стражей. После этого по ходатайству следствия процесс был закрыт от представителей СМИ на основании необходимости сохранения медицинской тайны, хотя сам Чемезов просил не удалять представителей прессы.
Судя по релизу Центрального райсуда Челябинска, о продлении ареста 61-летнему Чемезову ходатайствовало следствие, а его уголовное дело находится в производстве главного следственного управления ГУМВД России по Свердловской области.
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в конце сентября арестовал Чемезова до 15 ноября. Затем, как рассказала РИА Новости его адвокат Мария Кирилова, ее подзащитного перевезли из СИЗО Екатеринбурга в следственный изолятор Челябинска.
Защитник отмечала, что обвинение "строится на выгодных для себя показаниях" экс-министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова. По данным объединенной пресс-службы судов региона, Смирнов, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, заключил досудебное соглашение, его дело уже начал рассматривать суд.
Также, по словам защитника, Чемезов проходит по одному делу с бизнесменом и бенефициаром уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС" Алексеем Бобровым, председателем совета директоров данной корпорации Татьяной Черных и Антоном Боликовым, бывшим гендиректором АО "Объединенная теплоснабжающая компания" (ОТСК), дочерней компании АО "Облкоммунэнерго", входящей в "Корпорацию СТС". Им вменяют хищение субсидий, выделенных областным правительством. Своей вины никто не признает.
Правоохранительные органы в конце сентября информировали о задержаниях и обысках по местам жительства и в офисах бенефициаров АО "Облкоммунэнерго" и ее дочерней компании АО "Объединенная теплоснабжающая компания". В Москве был задержан и доставлен в Екатеринбург Алексей Бобров, задержаны Татьяна Черных, Антон Боликов и Артем Носков, исполняющий обязанности гендиректора ОТСК. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал Боброва, Черных и Боликова по 15 ноября, а Носков был освобожден из-под стражи и сейчас находится под подпиской о невыезде. Позднее суд продлил арест Боликову, Черных и Боброву до 15 февраля 2026 года.
Под домашним арестом находится и бывшая супруга Чемезова, Ирина, обвиняемая в мошенничестве. В свою очередь гендиректор АО "Облкоммунэнерго" Дмитрий Буданов – в розыске за подозрение в хищении более 20 миллионов рублей, уточняли в силовых структурах.