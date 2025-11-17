Названы отрасли, где зарплаты за год просели сильнее всего

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Сильнее всего средние зарплаты в России по итогам августа снизились у работников инвестфондов и у частных детективов, следует из анализа РИА Новости данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

Наиболее заметное снижение доходов в конце лета отметили работники инвестфондов — за год они снизились на 37%, составив 112,9 тысячи рублей. На втором месте расположились частные детективы, чьи заработки уменьшились на четверть, до 81,2 тысячи рублей.

Тройку замыкают занятые на добыче и обогащении угля и антрацита — теперь они получают 126,6 тысячи рублей вместо 142,3 тысячи. Доходы сотрудников, занятых на производствах газообразного топлива и огнеупорных изделий, сократились примерно на 4%, составив 87,1 тысячи и 85,3 тысячи рублей.

Ранее, в субботу, РИА Новости писало, что быстрее всего средние зарплаты в России по итогам августа росли у специалистов, занимающихся изданием программного обеспечения и производством термоуглей — более чем вдвое за год.