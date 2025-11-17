Рейтинг@Mail.ru
Названы отрасли, где зарплаты за год просели сильнее всего - РИА Новости, 17.11.2025
04:02 17.11.2025 (обновлено: 05:47 17.11.2025)
Названы отрасли, где зарплаты за год просели сильнее всего
Названы отрасли, где зарплаты за год просели сильнее всего
Названы отрасли, где зарплаты за год просели сильнее всего

Сильнее всего зарплаты за год просели у работников инвестфондов

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Сильнее всего средние зарплаты в России по итогам августа снизились у работников инвестфондов и у частных детективов, следует из анализа РИА Новости данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).
Наиболее заметное снижение доходов в конце лета отметили работники инвестфондов — за год они снизились на 37%, составив 112,9 тысячи рублей. На втором месте расположились частные детективы, чьи заработки уменьшились на четверть, до 81,2 тысячи рублей.
Тройку замыкают занятые на добыче и обогащении угля и антрацита — теперь они получают 126,6 тысячи рублей вместо 142,3 тысячи. Доходы сотрудников, занятых на производствах газообразного топлива и огнеупорных изделий, сократились примерно на 4%, составив 87,1 тысячи и 85,3 тысячи рублей.
Ранее, в субботу, РИА Новости писало, что быстрее всего средние зарплаты в России по итогам августа росли у специалистов, занимающихся изданием программного обеспечения и производством термоуглей — более чем вдвое за год.
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включая премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами. Средняя ежемесячная зарплата в конце лета в России составила 92,9 тысячи рублей против 82,2 тысячи годом ранее.
