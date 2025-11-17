https://ria.ru/20251117/zarplaty-2055362888.html
Названы отрасли, где зарплаты за год просели сильнее всего
Названы отрасли, где зарплаты за год просели сильнее всего - РИА Новости, 17.11.2025
Названы отрасли, где зарплаты за год просели сильнее всего
Сильнее всего средние зарплаты в России по итогам августа снизились у работников инвестфондов и у частных детективов, следует из анализа РИА Новости данных... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T04:02:00+03:00
2025-11-17T04:02:00+03:00
2025-11-17T05:47:00+03:00
экономика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984333297_0:176:3083:1910_1920x0_80_0_0_fcf74c5896fa1e8db8ddfad1739977ef.jpg
https://ria.ru/20251111/zarplaty-2054065494.html
https://ria.ru/20251115/zarplaty-2055123627.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984333297_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_3a6fe16faca73600022811ab1186c9a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия
Названы отрасли, где зарплаты за год просели сильнее всего
Сильнее всего зарплаты за год просели у работников инвестфондов
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Сильнее всего средние зарплаты в России по итогам августа снизились у работников инвестфондов и у частных детективов, следует из анализа РИА Новости данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).
Наиболее заметное снижение доходов в конце лета отметили работники инвестфондов — за год они снизились на 37%, составив 112,9 тысячи рублей. На втором месте расположились частные детективы, чьи заработки уменьшились на четверть, до 81,2 тысячи рублей.
Тройку замыкают занятые на добыче и обогащении угля и антрацита — теперь они получают 126,6 тысячи рублей вместо 142,3 тысячи. Доходы сотрудников, занятых на производствах газообразного топлива и огнеупорных изделий, сократились примерно на 4%, составив 87,1 тысячи и 85,3 тысячи рублей.
Ранее, в субботу, РИА Новости писало, что быстрее всего средние зарплаты в России
по итогам августа росли у специалистов, занимающихся изданием программного обеспечения и производством термоуглей — более чем вдвое за год.
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включая премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами. Средняя ежемесячная зарплата в конце лета в России составила 92,9 тысячи рублей против 82,2 тысячи годом ранее.