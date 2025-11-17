Рейтинг@Mail.ru
Запад давно кует планы агрессии против России, заявили в Госдуме - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:29 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/zapad-2055531783.html
Запад давно кует планы агрессии против России, заявили в Госдуме
Запад давно кует планы агрессии против России, заявили в Госдуме - РИА Новости, 17.11.2025
Запад давно кует планы агрессии против России, заявили в Госдуме
Западные страны давно куют планы агрессии против России, и заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса тому подтверждение, заявил РИА Новости депутат... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T17:29:00+03:00
2025-11-17T17:29:00+03:00
в мире
россия
германия
украина
борис писториус
михаил шеремет
мария захарова
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/09/1767046091_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_d0658e1fdb3f1cded0d7c89642e98cbb.jpg
https://ria.ru/20251117/peskov-2055458526.html
https://ria.ru/20251117/rossiya-2055420017.html
россия
германия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/09/1767046091_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_39a66ded2a2fa0cc3a361f63fb452194.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, германия, украина, борис писториус, михаил шеремет, мария захарова, нато, госдума рф
В мире, Россия, Германия, Украина, Борис Писториус, Михаил Шеремет, Мария Захарова, НАТО, Госдума РФ
Запад давно кует планы агрессии против России, заявили в Госдуме

Депутат Шеремет: Запад давно кует планы агрессии против России

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкФлаги РФ и США на фоне логотипа НАТО
Флаги РФ и США на фоне логотипа НАТО - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Флаги РФ и США на фоне логотипа НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Западные страны давно куют планы агрессии против России, и заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса тому подтверждение, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
Ранее Писториус заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, что война между НАТО и Россией может начаться до 2029 года.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Песков прокомментировал слова Писториуса о войне НАТО и России
Вчера, 13:47
"Запад давно вынашивает и кует планы агрессии против России, чтобы поглотить и уничтожить русскую цивилизацию. Первым этапом была покупка продажных элит правительств стран у границ России, как это было с Украиной, чтобы столкнуть народы и попытаться ослабить нашу страну. А теперь Писториус, осознавая, что Россия оказалась им не по зубам, заговорил о войне с НАТО", - сказал Шеремет.
При этом, по его словам, у России достаточно сдерживающего оружия, чтобы защитить русскую нацию от всех нападок и уничтожить любого агрессора, в какую бы форму он не рядился.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости слова Писториуса, заявила, что теперь нет сомнений, кто агрессор.
Андрей Картаполов - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Картаполов отреагировал на заявление Писториуса о конфликте России и НАТО
Вчера, 12:09
 
В миреРоссияГерманияУкраинаБорис ПисториусМихаил ШереметМария ЗахароваНАТОГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала