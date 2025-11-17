Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало об успехах бойцов "Запада" в зоне СВО за сутки - РИА Новости, 17.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:29 17.11.2025
Минобороны рассказало об успехах бойцов "Запада" в зоне СВО за сутки
Минобороны рассказало об успехах бойцов "Запада" в зоне СВО за сутки - РИА Новости, 17.11.2025
Минобороны рассказало об успехах бойцов "Запада" в зоне СВО за сутки
Вооружённые формирования Украины потеряли за сутки до 230 военнослужащих в зоне работы российской группировки "Запад", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.11.2025
Минобороны рассказало об успехах бойцов "Запада" в зоне СВО за сутки

Минобороны: ВСУ потеряли до 230 военных в зоне действий "Запада" за сутки

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Вооружённые формирования Украины потеряли за сутки до 230 военнослужащих в зоне работы российской группировки "Запад", сообщили в Минобороны РФ.
"Всего в зоне ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили до 230 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 105 мм гаубица L-119 производства Великобритании. Уничтожены четыре склада боеприпасов и 10 станций радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что только в районе Купянска были уничтожены до 50 украинских военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, боевая бронированная машина Senator канадского производства, четыре станции радиоэлектронной борьбы и семь автомобилей.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
