Минобороны рассказало об успехах бойцов "Запада" в зоне СВО за сутки
Минобороны рассказало об успехах бойцов "Запада" в зоне СВО за сутки - РИА Новости, 17.11.2025
Минобороны рассказало об успехах бойцов "Запада" в зоне СВО за сутки
Вооружённые формирования Украины потеряли за сутки до 230 военнослужащих в зоне работы российской группировки "Запад", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.11.2025
2025
Минобороны рассказало об успехах бойцов "Запада" в зоне СВО за сутки
Минобороны: ВСУ потеряли до 230 военных в зоне действий "Запада" за сутки