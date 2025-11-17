https://ria.ru/20251117/vzryvy-2055351675.html
В Харьковской области прогремели взрывы
В Харьковской области прогремели взрывы - РИА Новости, 17.11.2025
В Харьковской области прогремели взрывы
Взрывы прозвучали в Изюме Харьковской области на фоне воздушной тревоги, сообщает изюмская городская военная администрация. РИА Новости, 17.11.2025
россия
изюм (город)
харьковская область
В Харьковской области прогремели взрывы
В Изюме Харьковской области на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы