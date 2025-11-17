https://ria.ru/20251117/vzryv-2055356826.html
В Измаиле прогремел взрыв
В Измаиле прогремел взрыв
Взрыв раздался в одесском городе Измаил на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 17.11.2025
В Измаиле прогремел взрыв
