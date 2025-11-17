В Измаиле прогремел взрыв

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Взрыв раздался в одесском городе Измаил на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".

"В Измаиле в Одесской области был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".