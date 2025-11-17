https://ria.ru/20251117/vzryv-2055352334.html
В Чернигове сообщили о повреждении дома из-за взрыва боеприпаса
В Чернигове сообщили о повреждении дома из-за взрыва боеприпаса - РИА Новости, 17.11.2025
В Чернигове сообщили о повреждении дома из-за взрыва боеприпаса
Взрыв противотанкового боеприпаса повредил частный дом в украинском Чернигове, сообщил глава Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский. РИА Новости, 17.11.2025
