В Чернигове сообщили о повреждении дома из-за взрыва боеприпаса - РИА Новости, 17.11.2025
00:37 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/vzryv-2055352334.html
В Чернигове сообщили о повреждении дома из-за взрыва боеприпаса
В Чернигове сообщили о повреждении дома из-за взрыва боеприпаса - РИА Новости, 17.11.2025
В Чернигове сообщили о повреждении дома из-за взрыва боеприпаса
Взрыв противотанкового боеприпаса повредил частный дом в украинском Чернигове, сообщил глава Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский. РИА Новости, 17.11.2025
чернигов
чернигов
2025
1920
1920
true
чернигов
Чернигов
В Чернигове сообщили о повреждении дома из-за взрыва боеприпаса

В Чернигове сообщили о повреждении дома из-за взрыва противотанкового боеприпаса

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте пожара
Украинские пожарные на месте пожара - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте пожара. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Взрыв противотанкового боеприпаса повредил частный дом в украинском Чернигове, сообщил глава Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.
"Взрыв, который было слышно в Чернигове, не связан с атакой... Взорвался противотанковый снаряд. Был поврежден частный дом", - сообщает Дмитрий Брижинский.
Он отметил, что в результате взрыва погибших нет.
В Харьковской области прогремели взрывы

00:20
В Харьковской области прогремели взрывы
00:20
 
Чернигов
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
