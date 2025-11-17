Рейтинг@Mail.ru
07:13 17.11.2025
В Соцфонде объяснили выгоду для самозанятых при добровольных взносах
Россияне, оформленные как самозанятые, в случае добровольной уплаты взносов на страхование по временной нетрудоспособности смогут получить право на выплату от...
общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
В Соцфонде объяснили выгоду для самозанятых при добровольных взносах

Бизнесмен во время работы за ноутбуком
Бизнесмен во время работы за ноутбуком. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Россияне, оформленные как самозанятые, в случае добровольной уплаты взносов на страхование по временной нетрудоспособности смогут получить право на выплату от 35 тысяч рублей в месяц спустя полгода внесения средств, при этом при самостоятельном откладывании тех же денег за год удастся накопить всего 23 тысячи рублей, объяснили РИА Новости в Социальном фонде России.
"Самозанятый может ежемесячно (самостоятельно - ред.) откладывать по 1920 рублей. Посчитаем вместе: самостоятельные накопления за год: 1920 × 12 = 23 040 рублей. Теперь обратимся к условиям страхования: уже через 6 месяцев уплаты взносов человек получает право на выплату до 35 000 рублей за полный месяц болезни, а еще через полгода до 50 000 рублей", - объяснили в сообщении.
Так, фонд покрывает разницу и обеспечивает финансовую поддержку. При этом, делая взносы, самозанятые "покупают" себе официальный страховой стаж.
Ранее Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается провести эксперимент по добровольному вступлению самозанятых граждан в систему обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности. Самозанятые смогут выбрать размер больничных выплат в месяц - 35 или 50 тысяч рублей - и в зависимости от этого делать ежемесячный взнос 1344 или 1920 рублей. Право на получение пособия наступает через полгода уплаты взносов.
Пенсионер пересчитывает деньги - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
В Минтруде назвали число самозанятых, получающих пенсии
28 октября, 17:34
 
