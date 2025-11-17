Рейтинг@Mail.ru
Названы самые большие выплаты по ДМС за 2025 год - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:24 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/vyplaty-2055511358.html
Названы самые большие выплаты по ДМС за 2025 год
Названы самые большие выплаты по ДМС за 2025 год - РИА Новости, 17.11.2025
Названы самые большие выплаты по ДМС за 2025 год
Самые большие выплаты по ДМС за девять месяцев 2025 года были связаны с онкологией, свидетельствуют данные исследования страхового брокера Mains и страховой... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T16:24:00+03:00
2025-11-17T16:24:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155607/35/1556073556_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_1a6cdd1054a069fc226e7e1d4bf1baf4.jpg
https://ria.ru/20251117/vznos-2055369593.html
https://ria.ru/20251117/putin-2055469991.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155607/35/1556073556_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_2691a9f8a615feb44b7c3ff472c27dc7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
Названы самые большие выплаты по ДМС за 2025 год

Самые большие выплаты по ДМС за 2025 год были связаны с онкологией

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 2000 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Самые большие выплаты по ДМС за девять месяцев 2025 года были связаны с онкологией, свидетельствуют данные исследования страхового брокера Mains и страховой компании "СОГАЗ", с которыми ознакомилось РИА Новости.
В ходе исследования были определены заболевания, выплаты на лечение которых по ДМС стали самыми высокими. "В первой тройке таких заболеваний – злокачественное новообразование верхне-наружного квадранта молочной железы (выплата на его лечение составила 9,307 миллиона рублей), злокачественное новообразование молочной железы неуточненной части (9,136 миллиона рублей) и острый билиарный панкреатит, лечение которого обошлось страховщику в 8,831 миллиона рублей", - говорится в исследовании.
Бизнесмен во время работы за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
В Соцфонде объяснили выгоду для самозанятых при добровольных взносах
Вчера, 07:13
За ними идут последствия воспалительных болезней центральной нервной системы (8,7 миллиона рублей), злокачественное новообразование желудка (5,9 миллиона рублей), злокачественное новообразование бронхов или легкого (5,5 миллиона рублей), травма неуточненной локализации (4,5 миллиона рублей), злокачественное новообразование ткани молочной железы (4,1 миллиона рублей), флегмона (4 миллиона) и последствия внутричерепной травмы, на лечение которых понадобилось почти 3,5 миллиона рублей.
"Если говорить о конкретных медицинских услугах и заболеваниях, то тут нет ничего принципиально нового: о том, что самые дорогие медицинские услуги – это высокотехнологичные операции и лечение онкологических заболеваний и сложных травм, известно давно", - прокомментировал заместитель генерального директора Mains Lab Максим Фокин.
Самой дорогостоящей медицинской процедурой, которая была оплачена по ДМС, оказалась "конформная дистанционная лучевая терапия пучками нейтронов, протонов и тяжелых ионов с применением системы протонной терапии ProBeam", - ее стоимость составила 2,7 миллиона рублей без учета подготовки и планирования.
На втором месте - эндоваскулярная имплантация клапана аорты, за которую страховщик заплатил 2,047 миллиона рублей, замыкает тройку эндоваскулярное протезирование грудного отдела аорты – 1,95 миллиона рублей.
Также в десятку самых дорогих медицинских услуг вошли стентирование грудного отдела аорты системой стент-графт (1,45 миллиона рублей), робот-ассистированная резекция почки 2-й категории сложности (1,35 миллиона рублей), реконструкция митрального клапана в условиях искусственного кровообращения через минидоступ (1,1 миллиона рублей).
"За этими цифрами – реальные истории людей, которые благодаря оказанной своевременно и качественно медицинской помощи сохранили не только свое здоровье, но и качество жизни. Далеко не каждый россиянин может заплатить за необходимую ему помощь сотни тысяч или даже миллионы рублей, а ДМС дает возможность получить такую помощь, если ее необходимость будет установлена специалистами", - отметил Фокин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Путин подписал закон об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии
Вчера, 14:21
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала