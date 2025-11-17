В суде объяснили, когда отец погибшего военного не получит выплаты

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Отец военнослужащего РФ, который не воспитывал его в детстве, не имеет права на выплаты после смерти сына, даже если к отцу не выдвигали требование об алиментах, сказано в материалах кассационного суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Cуд рассмотрел спор бывших супругов из Саратова, чей сын погиб во время специальной военной операции. Суд решил, что отец устранился от воспитания ребенка, формирования его личности, не интересовался его жизнью и здоровьем, не принимал меры к физическому, духовному и нравственному развитию, не оказывал сыну моральную, физическую, духовную поддержку и материальную помощь. В итоге после гибели сына суд лишил его права на выплаты.
Тот оспорил решение, указывая, что родительских прав не лишен, а также принимал участие в содержании сына, ведь его мать не выдвигала к нему требование об алиментах. Кассационный суд отклонил жалобу.
"Неисполнение ответчиком надлежащим образом обязанности не только по содержанию, но и по воспитанию сына, то есть не поддержание с ним семейных и родственных связей, лишает его статуса члена семьи военнослужащего, устанавливаемого с целью получения выплат, направленных не только на восполнение материальных потерь, но и выражения от имени государства признательности гражданам, вырастившим и воспитавшим достойных членов общества – защитников Отечества", - сказано в документе.
Суд отметил, что "сам по себе факт кровного родства ответчика не свидетельствует о том, что он является членом семьи своего биологического сына". Именно мать, сказано в решении, вырастила сына достойным защитником Отечества, в связи с чем вправе претендовать на компенсационные выплаты, связанные с гибелью военнослужащего при выполнении обязанности военной службы, осуществляемой в публичных интересах.
Верховный суд России скорректировал название женщин-военнослужащих
28 октября, 10:24