В суде объяснили, когда отец погибшего военного не получит выплаты

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Отец военнослужащего РФ, который не воспитывал его в детстве, не имеет права на выплаты после смерти сына, даже если к отцу не выдвигали требование об алиментах, сказано в материалах кассационного суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Cуд рассмотрел спор бывших супругов из Саратова , чей сын погиб во время специальной военной операции. Суд решил, что отец устранился от воспитания ребенка, формирования его личности, не интересовался его жизнью и здоровьем, не принимал меры к физическому, духовному и нравственному развитию, не оказывал сыну моральную, физическую, духовную поддержку и материальную помощь. В итоге после гибели сына суд лишил его права на выплаты.

Тот оспорил решение, указывая, что родительских прав не лишен, а также принимал участие в содержании сына, ведь его мать не выдвигала к нему требование об алиментах. Кассационный суд отклонил жалобу.

"Неисполнение ответчиком надлежащим образом обязанности не только по содержанию, но и по воспитанию сына, то есть не поддержание с ним семейных и родственных связей, лишает его статуса члена семьи военнослужащего, устанавливаемого с целью получения выплат, направленных не только на восполнение материальных потерь, но и выражения от имени государства признательности гражданам, вырастившим и воспитавшим достойных членов общества – защитников Отечества", - сказано в документе.