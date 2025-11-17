Рейтинг@Mail.ru
Пенсионеров предупредили о риске потерять часть законных выплат - РИА Новости, 17.11.2025
02:17 17.11.2025
Пенсионеров предупредили о риске потерять часть законных выплат
Пенсионеров предупредили о риске потерять часть законных выплат
Основная часть федеральных выплат пенсионерам сейчас оформляется в автоматическом режиме, но для некоторых все еще нужна заявка, рассказал агентству “Прайм”... РИА Новости, 17.11.2025
Пенсионеров предупредили о риске потерять часть законных выплат

Экономист Тумин: для получения ряда субсидий пенсионерам надо подавать заявление

© РИА Новости / Александр Кряжев
Выдача пенсий
Выдача пенсий
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Выдача пенсий. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Основная часть федеральных выплат пенсионерам сейчас оформляется в автоматическом режиме, но для некоторых все еще нужна заявка, рассказал агентству “Прайм” член Экспертного совета по развитию цифровой экономики при Комитете по экономической‌ политике Государственной‌ Думы Валерий Тумин.
Это, как правило, доплаты, компенсации и субсидии, по которым необходимо собирать данные в индивидуальном порядке.
“Доплата за иждивенцев — до 2969 рублей на каждого нетрудоспособного члена семьи — оформляется только через СФР с подтверждением факта содержания. То же касается субсидий на ЖКУ: их дают, если расходы на коммуналку превышают региональный порог. Обычно это 22% от дохода семьи, но в Москве, например, от 3 до 10%”, — перечислил Тумин.
Заявление необходимо и для единовременного получения накопительной части пенсии. Это возможно, если ежемесячная выплата ниже 1/10 от прожиточного минимума пенсионера. Сегодня это 1525 рублей. Ряд региональных льгот тоже оформляется по заявлению.
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Россиян предупредили о риске для пенсии из-за ошибок в трудовой книжке
