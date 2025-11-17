Пенсионеров предупредили о риске потерять часть законных выплат

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Основная часть федеральных выплат пенсионерам сейчас оформляется в автоматическом режиме, но для некоторых все еще нужна заявка, рассказал агентству “Прайм” член Экспертного совета по развитию цифровой экономики при Комитете по экономической‌ политике Государственной‌ Думы Валерий Тумин.

Это, как правило, доплаты, компенсации и субсидии, по которым необходимо собирать данные в индивидуальном порядке.

« “Доплата за иждивенцев — до 2969 рублей на каждого нетрудоспособного члена семьи — оформляется только через СФР с подтверждением факта содержания. То же касается субсидий на ЖКУ: их дают, если расходы на коммуналку превышают региональный порог. Обычно это 22% от дохода семьи, но в Москве , например, от 3 до 10%”, — перечислил Тумин.