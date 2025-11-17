https://ria.ru/20251117/vyplaty-2055352591.html
Пенсионеров предупредили о риске потерять часть законных выплат
Пенсионеров предупредили о риске потерять часть законных выплат - РИА Новости, 17.11.2025
Пенсионеров предупредили о риске потерять часть законных выплат
Основная часть федеральных выплат пенсионерам сейчас оформляется в автоматическом режиме, но для некоторых все еще нужна заявка, рассказал агентству “Прайм”... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T02:17:00+03:00
2025-11-17T02:17:00+03:00
2025-11-17T02:17:00+03:00
общество
москва
пенсионеры
пенсии
пенсия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/08/2003834601_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d69b622514ce089169116e05d3740b69.jpg
https://ria.ru/20251113/oshibka-2054626971.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/08/2003834601_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_653e6145f1ef38b736bab68a04f651f1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, пенсионеры, пенсии, пенсия
Общество, Москва, Пенсионеры, Пенсии, Пенсия
Пенсионеров предупредили о риске потерять часть законных выплат
Экономист Тумин: для получения ряда субсидий пенсионерам надо подавать заявление
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Основная часть федеральных выплат пенсионерам сейчас оформляется в автоматическом режиме, но для некоторых все еще нужна заявка, рассказал агентству “Прайм” член Экспертного совета по развитию цифровой экономики при Комитете по экономической политике Государственной Думы Валерий Тумин.
Это, как правило, доплаты, компенсации и субсидии, по которым необходимо собирать данные в индивидуальном порядке.
«
“Доплата за иждивенцев — до 2969 рублей на каждого нетрудоспособного члена семьи — оформляется только через СФР с подтверждением факта содержания. То же касается субсидий на ЖКУ: их дают, если расходы на коммуналку превышают региональный порог. Обычно это 22% от дохода семьи, но в Москве
, например, от 3 до 10%”, — перечислил Тумин.
Заявление необходимо и для единовременного получения накопительной части пенсии. Это возможно, если ежемесячная выплата ниже 1/10 от прожиточного минимума пенсионера. Сегодня это 1525 рублей. Ряд региональных льгот тоже оформляется по заявлению.