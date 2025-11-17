Рейтинг@Mail.ru
В ФС ВТС рассказали о модернизации российского оружия в зоне СВО - РИА Новости, 17.11.2025
09:21 17.11.2025
В ФС ВТС рассказали о модернизации российского оружия в зоне СВО
В ФС ВТС рассказали о модернизации российского оружия в зоне СВО
безопасность
россия
дубай
ближний восток
дмитрий шугаев
безопасность, россия, дубай, ближний восток, дмитрий шугаев
Безопасность, Россия, Дубай, Ближний Восток, Дмитрий Шугаев
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий группы быстрого реагирования в зоне СВО
Военнослужащий группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Применение российского оружия в зоне СВО используется для доработки и повышения боевых возможностей, у него высокий модернизационный потенциал, что важно для экспорта, заявил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФС ВТС) России Дмитрий Шугаев накануне авиакосмического салона в Дубае.
"Опыт эксплуатации вооружения и военной техники в зоне проведения СВО действительно позволяет предприятиям-разработчикам оперативно вносить конструктивные доработки и повышать их боевые возможности. Безусловно, высокий модернизационный потенциал российской техники является важным показателем для инозказчиков", - сказал РИА Новости Шугаев.
Он отметил, что экспорт российского вооружения в регион Ближнего Востока носит достаточно стабильный характер. Как и в отношении любого другого региона, он подвержен периодическим подъемам и спадам, обусловленным циклическим характером спроса на такую специфическую продукцию и рядом других факторов. Но за последние более чем 15 лет сотрудничество со странами региона не прекращалось, можно даже сказать, что интерес к российской продукции военного назначения (ПВН) сохраняется на высоком уровне.
"Зарубежные партнеры по доступным материалам внимательно анализируют результаты применения российского вооружения в ходе реальных боевых действий, оценивая надежность, эффективность и высокие тактико-технические характеристики отечественной ПВН", - сказал Шугаев.
Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Путин заявил о росте интереса к российской военной продукции за рубежом
БезопасностьРоссияДубайБлижний ВостокДмитрий Шугаев
 
 
