В ФС ВТС рассказали о модернизации российского оружия в зоне СВО

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Применение российского оружия в зоне СВО используется для доработки и повышения боевых возможностей, у него высокий модернизационный потенциал, что важно для экспорта, заявил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФС ВТС) России Дмитрий Шугаев накануне авиакосмического салона в Дубае.