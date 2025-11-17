https://ria.ru/20251117/vts-2055382027.html
В ФС ВТС рассказали о модернизации российского оружия в зоне СВО
В ФС ВТС рассказали о модернизации российского оружия в зоне СВО - РИА Новости, 17.11.2025
В ФС ВТС рассказали о модернизации российского оружия в зоне СВО
Применение российского оружия в зоне СВО используется для доработки и повышения боевых возможностей, у него высокий модернизационный потенциал, что важно для... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T09:21:00+03:00
2025-11-17T09:21:00+03:00
2025-11-17T09:21:00+03:00
безопасность
россия
дубай
ближний восток
дмитрий шугаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873406713_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_18fe6c3eb4c36581eb5d7429c65f6e51.jpg
https://ria.ru/20250523/putin-2018749192.html
россия
дубай
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873406713_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_34829d8cba54c2d80460f23ad557ef5b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, дубай, ближний восток, дмитрий шугаев
Безопасность, Россия, Дубай, Ближний Восток, Дмитрий Шугаев
В ФС ВТС рассказали о модернизации российского оружия в зоне СВО
Шугаев: модернизация российского оружия в ходе СВО важна для его экспорта
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Применение российского оружия в зоне СВО используется для доработки и повышения боевых возможностей, у него высокий модернизационный потенциал, что важно для экспорта, заявил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФС ВТС) России Дмитрий Шугаев накануне авиакосмического салона в Дубае.
"Опыт эксплуатации вооружения и военной техники в зоне проведения СВО действительно позволяет предприятиям-разработчикам оперативно вносить конструктивные доработки и повышать их боевые возможности. Безусловно, высокий модернизационный потенциал российской техники является важным показателем для инозказчиков", - сказал РИА Новости Шугаев
.
Он отметил, что экспорт российского вооружения в регион Ближнего Востока
носит достаточно стабильный характер. Как и в отношении любого другого региона, он подвержен периодическим подъемам и спадам, обусловленным циклическим характером спроса на такую специфическую продукцию и рядом других факторов. Но за последние более чем 15 лет сотрудничество со странами региона не прекращалось, можно даже сказать, что интерес к российской продукции военного назначения (ПВН) сохраняется на высоком уровне.
"Зарубежные партнеры по доступным материалам внимательно анализируют результаты применения российского вооружения в ходе реальных боевых действий, оценивая надежность, эффективность и высокие тактико-технические характеристики отечественной ПВН", - сказал Шугаев.