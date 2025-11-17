Рейтинг@Mail.ru
В ФС ВТС рассказали об экспортных оружейных контрактах - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:04 17.11.2025 (обновлено: 09:58 17.11.2025)
https://ria.ru/20251117/vts-2055378685.html
В ФС ВТС рассказали об экспортных оружейных контрактах
В ФС ВТС рассказали об экспортных оружейных контрактах - РИА Новости, 17.11.2025
В ФС ВТС рассказали об экспортных оружейных контрактах
Портфель экспортных оружейных контрактов России с странами Ближнего и Среднего Востока, а также Северной Африки в несколько десятков миллиардов долларов, заявил РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T09:04:00+03:00
2025-11-17T09:58:00+03:00
экономика
россия
северная африка
дубай
дмитрий шугаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/05/2027413271_0:46:2017:1181_1920x0_80_0_0_f537133576f06636d66c56759d004c45.jpg
https://ria.ru/20251115/oruzhejniki-2055142282.html
россия
северная африка
дубай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/05/2027413271_137:0:2286:1612_1920x0_80_0_0_2d62924d062ae31ed117814e7edc4125.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, северная африка, дубай, дмитрий шугаев
Экономика, Россия, Северная Африка, Дубай, Дмитрий Шугаев
В ФС ВТС рассказали об экспортных оружейных контрактах

Портфель экспортных оружейных заказов РФ составляет порядка $50-60 млрд

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкПроизводство авиационных средств поражения, артиллерийских и танковых снарядов различного калибра
Производство авиационных средств поражения, артиллерийских и танковых снарядов различного калибра - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Производство авиационных средств поражения, артиллерийских и танковых снарядов различного калибра. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Портфель экспортных оружейных контрактов России с странами Ближнего и Среднего Востока, а также Северной Африки в несколько десятков миллиардов долларов, заявил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФС ВТС) России Дмитрий Шугаев накануне авиакосмического салона в Дубае.
Общий портфель экспортных оружейных заказов РФ составляет порядка 50-60 миллиардов долларов.
Dubai Airshow - одна из ведущих мировых выставок в аэрокосмической и оборонной отраслях. Очередной форум пройдет с 17 по 21 ноября в Дубае, ОАЭ. В рамках мероприятия будут представлены инновации в авиации, космосе и обороне, а также пройдут летные демонстрации и конференции.
"Регионы Ближнего и Среднего Востока, а также Северной Африки традиционно занимают одно из ключевых направлений российского экспорта вооружения и военной техники. На долю стран этих регионов приходится значительная часть контрактов, заключаемых Россией в военно-технической сфере. Портфель заказов стран данных регионов оценивается в несколько десятков миллиардов долларов США", - сказал Шугаев.
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Мерлин-21Б на форуме образцов вооружения и военной техники - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Российские оружейники разработали новую бомбовую кассету
15 ноября, 10:18
 
ЭкономикаРоссияСеверная АфрикаДубайДмитрий Шугаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала