В ФС ВТС рассказали об экспортных оружейных контрактах

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Портфель экспортных оружейных контрактов России с странами Ближнего и Среднего Востока, а также Северной Африки в несколько десятков миллиардов долларов, заявил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФС ВТС) России Дмитрий Шугаев накануне авиакосмического салона в Дубае.