В ФС ВТС рассказали об экспортных оружейных контрактах

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Портфель экспортных оружейных контрактов России с странами Ближнего и Среднего Востока, а также Северной Африки в несколько десятков миллиардов долларов, заявил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФС ВТС) России Дмитрий Шугаев накануне авиакосмического салона в Дубае.
Общий портфель экспортных оружейных заказов РФ составляет порядка 50-60 миллиардов долларов.
"Регионы Ближнего и Среднего Востока, а также Северной Африки традиционно занимают одно из ключевых направлений российского экспорта вооружения и военной техники. На долю стран этих регионов приходится значительная часть контрактов, заключаемых Россией в военно-технической сфере. Портфель заказов стран данных регионов оценивается в несколько десятков миллиардов долларов США", - сказал Шугаев.
