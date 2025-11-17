Рейтинг@Mail.ru
Офицер ВМС рассказал, чем может стать вторжение в Венесуэлу для США - РИА Новости, 17.11.2025
06:04 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/vtorzhenie-2055367078.html
Офицер ВМС рассказал, чем может стать вторжение в Венесуэлу для США
Офицер ВМС рассказал, чем может стать вторжение в Венесуэлу для США - РИА Новости, 17.11.2025
Офицер ВМС рассказал, чем может стать вторжение в Венесуэлу для США
Собранных США сил в Карибском море хватило бы для вторжения, но не для закрепления в Венесуэле, и такой шаг мог бы обернуться повторением изнурительной войны во РИА Новости, 17.11.2025
Офицер ВМС рассказал, чем может стать вторжение в Венесуэлу для США

Офицер Фариназу: вторжение в Венесуэлу может стать для США новым Вьетнамом

Американские военные садятся в самолет. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Собранных США сил в Карибском море хватило бы для вторжения, но не для закрепления в Венесуэле, и такой шаг мог бы обернуться повторением изнурительной войны во Вьетнаме, высказал мнение в разговоре с РИА Новости офицер в запасе ВМС Бразилии и аналитик Робинсон Фариназу.
"Считаю ли я возможным американское вторжение? Да. Получилось бы у них там закрепиться? Очень сомнительно. Это могло бы стать "новым Вьетнамом", - сказал собеседник агентства.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Пушков рассказал о последствиях возможной операции США против Венесуэлы
Вчера, 12:00
Объясняя свою точку зрения, он отметил, что Венесуэла - большая страна с многомиллионным населением. При этом Каракас располагает крупным ополчением, а также неплохо вооруженной регулярной армией, заключил свою оценку Фариназу.
В воскресенье в ВМС США на фоне эскалации с Венесуэлой сообщили, что авианосная ударная группа во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford прибыла в Карибское море.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре президент США Дональд Трамп выразил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро во главе государства сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.
Экс-разведчик США заявил о важности предотвращения конфликта в Венесуэле
15 ноября, 21:34
Экс-разведчик США заявил о важности предотвращения конфликта в Венесуэле
15 ноября, 21:34
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
