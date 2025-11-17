Офицер ВМС рассказал, чем может стать вторжение в Венесуэлу для США

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Собранных США сил в Карибском море хватило бы для вторжения, но не для закрепления в Венесуэле, и такой шаг мог бы обернуться повторением изнурительной войны во Вьетнаме, высказал мнение в разговоре с РИА Новости офицер в запасе ВМС Бразилии и аналитик Робинсон Фариназу.