В Харькове пикап ВСУ вылетел на встречку и сбил женщину с ребенком

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Украинские военные в Харькове спровоцировали ДТП, выехав на встречную полосу, пострадала пожилая женщина и ее внучка, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

« "Сегодня днем на западе Харькова пикап мобильной группы ПВО вылетел на встречку и спровоцировал ДТП, в результате которого пострадала пожилая женщина и ее внучка", - сказал собеседник агентства.

Видео с места ДТП публикуют харьковские Telegram-каналы и блогеры, отметил он.

"Пострадавших на скорой увезли в больницу. Предварительно, из военных никто не пострадал. Что заставило ВСУ шников нарушить ПДД, неизвестно. Выезжать на боевую задачу они не могли", - пояснил представитель силовых структур.