https://ria.ru/20251117/vsu-2055578693.html
В Харькове пикап ВСУ вылетел на встречку и сбил женщину с ребенком
В Харькове пикап ВСУ вылетел на встречку и сбил женщину с ребенком - РИА Новости, 17.11.2025
В Харькове пикап ВСУ вылетел на встречку и сбил женщину с ребенком
Украинские военные в Харькове спровоцировали ДТП, выехав на встречную полосу, пострадала пожилая женщина и ее внучка, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T21:37:00+03:00
2025-11-17T21:37:00+03:00
2025-11-17T21:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104587/46/1045874618_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_849cca588d35d19b6ce42e7de3d22f17.jpg
https://ria.ru/20251117/lutsk-2055577365.html
харьков
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104587/46/1045874618_111:0:1891:1335_1920x0_80_0_0_394c6aeb4585643b2cb49b66ef48d5c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьков, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Вооруженные силы Украины, Украина
В Харькове пикап ВСУ вылетел на встречку и сбил женщину с ребенком
В Харькове ВСУ спровоцировали ДТП, выехав на встречку, и сбили женщину и ребенка
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Украинские военные в Харькове спровоцировали ДТП, выехав на встречную полосу, пострадала пожилая женщина и ее внучка, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"Сегодня днем на западе Харькова
пикап мобильной группы ПВО вылетел на встречку и спровоцировал ДТП, в результате которого пострадала пожилая женщина и ее внучка", - сказал собеседник агентства.
Видео с места ДТП публикуют харьковские Telegram-каналы и блогеры, отметил он.
"Пострадавших на скорой увезли в больницу. Предварительно, из военных никто не пострадал. Что заставило ВСУ
шников нарушить ПДД, неизвестно. Выезжать на боевую задачу они не могли", - пояснил представитель силовых структур.
Официальных комментариев от украинского командования, судя по всему, не будет, добавил он.