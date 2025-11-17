Рейтинг@Mail.ru
В Харькове пикап ВСУ вылетел на встречку и сбил женщину с ребенком
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:37 17.11.2025
В Харькове пикап ВСУ вылетел на встречку и сбил женщину с ребенком
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
вооруженные силы украины
украина
харьков
украина
в мире, харьков, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Вооруженные силы Украины, Украина
© Fotolia / FotokonАвтомобиль скорой помощи в Киеве
Автомобиль скорой помощи в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Fotolia / Fotokon
Автомобиль скорой помощи в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Украинские военные в Харькове спровоцировали ДТП, выехав на встречную полосу, пострадала пожилая женщина и ее внучка, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Сегодня днем на западе Харькова пикап мобильной группы ПВО вылетел на встречку и спровоцировал ДТП, в результате которого пострадала пожилая женщина и ее внучка", - сказал собеседник агентства.
Видео с места ДТП публикуют харьковские Telegram-каналы и блогеры, отметил он.
"Пострадавших на скорой увезли в больницу. Предварительно, из военных никто не пострадал. Что заставило ВСУшников нарушить ПДД, неизвестно. Выезжать на боевую задачу они не могли", - пояснил представитель силовых структур.
Официальных комментариев от украинского командования, судя по всему, не будет, добавил он.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Жители украинского Луцка избили сотрудников военкомата
Вчера, 21:23
 
