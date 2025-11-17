Рейтинг@Mail.ru
В Красноармейске ВСУ приказали расстреливать гражданских, заявил пленный - РИА Новости, 17.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
14:23 17.11.2025 (обновлено: 21:58 17.11.2025)
В Красноармейске ВСУ приказали расстреливать гражданских, заявил пленный
Командование ВСУ приказывало убивать гражданских в Красноармейске (украинское название - Покровск), заявил РИА Новости украинский военнопленный Петр Гай. РИА Новости, 17.11.2025
ДОНЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. Командование ВСУ приказывало убивать гражданских в Красноармейске (украинское название - Покровск), заявил РИА Новости украинский военнопленный Петр Гай.
"Меня определили в 155-ю бригаду и отправили в Красноармейск. Там на спецзадание было определено зайти на позицию, сидеть, наблюдать и все докладывать начальству. Позывной у него "Тимон" был. Кто идет - гражданский, военный, все докладывали. Сказали всех стрелять, даже гражданских, кто зайдет во двор. Даже если бабушка какая-то - ничего не спрашивать, валить сразу", - сказал Гай.
По его словам, командование поставило задачу открывать огонь на поражение не только по военным и гражданским целям, но и по оставляющим свои позиции сослуживцам.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 октября доложил президенту Владимиру Путину, что группировка "Центр" завершила окружение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова. Там блокирован 31 украинский батальон. Попытки вырваться из окружения пресекаются, российская сторона призывает ВСУ сдаваться.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКрасноармейскВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
