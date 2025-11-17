https://ria.ru/20251117/vsu-2055470542.html
В Красноармейске ВСУ приказали расстреливать гражданских, заявил пленный
Командование ВСУ приказывало убивать гражданских в Красноармейске (украинское название - Покровск), заявил РИА Новости украинский военнопленный Петр Гай. РИА Новости, 17.11.2025
