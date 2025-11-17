https://ria.ru/20251117/vsu-2055424441.html
ВСУ за сутки потеряли до 150 военных в зоне действия "Севера"
ВСУ за сутки потеряли до 150 военных в зоне действия "Севера" - РИА Новости, 17.11.2025
ВСУ за сутки потеряли до 150 военных в зоне действия "Севера"
ВСУ за сутки потеряли до 150 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ. РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T12:22:00+03:00
2025-11-17T12:22:00+03:00
2025-11-17T12:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
алексеевка
сумская область
вооруженные силы украины
россия
алексеевка
сумская область
Новости
ru-RU
