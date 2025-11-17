Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки потеряли до 150 военных в зоне действия "Севера" - РИА Новости, 17.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
12:22 17.11.2025 (обновлено: 12:23 17.11.2025)
ВСУ за сутки потеряли до 150 военных в зоне действия "Севера"
ВСУ за сутки потеряли до 150 военных в зоне действия "Севера"
ВСУ за сутки потеряли до 150 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ. РИА Новости, 17.11.2025
безопасность, россия, алексеевка, сумская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Алексеевка, Сумская область, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 150 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ.
"Нанесено поражение формированиям двух механизированных и егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка, Катериновка, Кондратовка, Новая Сечь и Шевченково Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной, механизированной бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Жовтневое, Колодезное и Малиновка Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов", - отмечает МО РФ.
