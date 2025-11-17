Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области из-за обстрелов ВСУ пострадал мужчина - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:33 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/vsu-2055413616.html
В Херсонской области из-за обстрелов ВСУ пострадал мужчина
В Херсонской области из-за обстрелов ВСУ пострадал мужчина - РИА Новости, 17.11.2025
В Херсонской области из-за обстрелов ВСУ пострадал мужчина
Мужчина в Алешкинском муниципальном округе Херсонской области пострадал из-за обстрелов ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T11:33:00+03:00
2025-11-17T11:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
каховка
новая каховка
владимир сальдо
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040874559_0:83:3258:1915_1920x0_80_0_0_b9c9bc23f2d43f5ddfe8a1bfa514d0f9.jpg
https://ria.ru/20251117/medvedchuk-2055392223.html
херсонская область
каховка
новая каховка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040874559_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_662101e58fd64a29c22ca4ac8f935799.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, херсонская область , каховка, новая каховка, владимир сальдо, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Каховка, Новая Каховка, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
В Херсонской области из-за обстрелов ВСУ пострадал мужчина

Сальдо: мужчина в Херсонской области пострадал из-за обстрелов ВСУ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Мужчина в Алешкинском муниципальном округе Херсонской области пострадал из-за обстрелов ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"В Доброселье Алешкинского МО из-за целенаправленного удара украинского дрона ранен 53-летний мужчина. Госпитализирован в Скадовскую ЦРБ",- сообщил Сальдо в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что в Голопристанском муниципальном округе в результате атаки ВСУ обесточена электроподстанция, шесть тысяч человек в 10 населенных пунктах остались без света.
По словам Сальдо, ВСУ также нанесли удары по жилым кварталам в Алешках, Днепрянах, Каховке, Корсунке, Любимовке, Новой Маячке, Новой Каховке и Пролетарке.
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения Другая Украина Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Медведчук объяснил, почему украинцам сложно свергнуть режим Зеленского
Вчера, 10:09
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияХерсонская областьКаховкаНовая КаховкаВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала