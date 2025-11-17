https://ria.ru/20251117/vsu-2055413616.html
В Херсонской области из-за обстрелов ВСУ пострадал мужчина
В Херсонской области из-за обстрелов ВСУ пострадал мужчина - РИА Новости, 17.11.2025
В Херсонской области из-за обстрелов ВСУ пострадал мужчина
Мужчина в Алешкинском муниципальном округе Херсонской области пострадал из-за обстрелов ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 17.11.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
каховка
новая каховка
владимир сальдо
вооруженные силы украины
херсонская область
каховка
новая каховка
В Херсонской области из-за обстрелов ВСУ пострадал мужчина
Сальдо: мужчина в Херсонской области пострадал из-за обстрелов ВСУ