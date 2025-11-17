Рейтинг@Mail.ru
Жителя Тульской области задержали за перевод ВСУ криптовалюты - РИА Новости, 17.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:59 17.11.2025
Жителя Тульской области задержали за перевод ВСУ криптовалюты
Жителя Тульской области задержали за перевод ВСУ криптовалюты
Житель Тульской области, переведший криптовалюту вооруженным формированиям Украины, задержан за государственную измену, сообщает ЦОС ФСБ РФ. РИА Новости, 17.11.2025
Жителя Тульской области задержали за перевод ВСУ криптовалюты

Жителя Тульской области, переведшего ВСУ криптовалюту, задержали за госизмену

Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Житель Тульской области, переведший криптовалюту вооруженным формированиям Украины, задержан за государственную измену, сообщает ЦОС ФСБ РФ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Тульской области пресечена противоправная деятельность 32-летнего жителя региона, подозреваемого в совершении государственной измены в форме оказания финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что он перевел деньги вооруженным формированиям Украины с использованием криптовалюты. Против него возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ, предусматривающей наказание до пожизненного лишения свободы.
Обвиняемый арестован, проводятся следственные действия, направленные на документирование всех обстоятельств его противоправной деятельности, добавили в ФСБ.
