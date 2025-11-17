https://ria.ru/20251117/vsu-2055389668.html
Жителя Тульской области задержали за перевод ВСУ криптовалюты
Житель Тульской области, переведший криптовалюту вооруженным формированиям Украины, задержан за государственную измену, сообщает ЦОС ФСБ РФ. РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T09:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
тульская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
украина
россия
тульская область
украина
россия
Жителя Тульской области, переведшего ВСУ криптовалюту, задержали за госизмену