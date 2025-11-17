ВСУ повредили около 40 домов в селе в Белгородской области за сутки

Он добавил, что над Алексеевским и Вейделевским округами системой ПВО сбиты 5 беспилотников, Белгородский и Валуйский округа атакованы 18 беспилотниками, 11 из которых сбиты и подавлены. По словам губернатора, в Борисовском округе совершены атаки 5 беспилотников, 2 из которых сбиты, пострадали два мирных жителя, по Грайворонскому округу выпущено 13 боеприпасов и нанесены удары 11 беспилотников, 4 из которых подавлены, ранен мужчина. По Краснояружскому округу выпущено 4 боеприпаса и совершены атаки 4 беспилотников, 3 из которых подавлены и сбиты, поздно вечером в больницу обратился мужчина, который пострадал от детонации дрона на парковке предприятия в посёлке Красная Яруга, уточнил глава области.