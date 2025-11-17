ВСУ повредили около 40 домов в селе в Белгородской области за сутки

БЕЛГОРОД, 17 ноя - РИА Новости. Около 40 частных, восемь многоквартирных домов и три социальных объекта повреждены в селе Графовка Белгородской области за прошедшие сутки в результате ударов со стороны Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По информации Гладкова, за минувшие сутки 29 населенных пунктов в восьми муниципалитетах области попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 20 снарядов и зафиксированы атаки 61 БПЛА, из них 37 дронов были сбиты и подавлены над регионом. За медицинской помощью обратились четыре мирных жителя. За отчетный период различные повреждения выявлены в 9 многоквартирных домах, 45 частных домовладениях, двух коммерческих и трех социальных объектах, административном здании, двух предприятиях и 11 транспортных средствах.
"В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Вознесеновка, Графовка, Зиборовка, Муром и Новая Таволжанка выпущено 3 боеприпаса и нанесены удары 18 беспилотников, 12 из которых подавлены. В селе Зиборовка повреждены помещения и оборудование на территории коммерческого объекта, в селе Муром - частный дом, в селе Графовка - 8 МКД, 3 социальных объекта, 39 частных домов и 4 надворные постройки, в селе Новая Таволжанка - частный дом", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что над Алексеевским и Вейделевским округами системой ПВО сбиты 5 беспилотников, Белгородский и Валуйский округа атакованы 18 беспилотниками, 11 из которых сбиты и подавлены. По словам губернатора, в Борисовском округе совершены атаки 5 беспилотников, 2 из которых сбиты, пострадали два мирных жителя, по Грайворонскому округу выпущено 13 боеприпасов и нанесены удары 11 беспилотников, 4 из которых подавлены, ранен мужчина. По Краснояружскому округу выпущено 4 боеприпаса и совершены атаки 4 беспилотников, 3 из которых подавлены и сбиты, поздно вечером в больницу обратился мужчина, который пострадал от детонации дрона на парковке предприятия в посёлке Красная Яруга, уточнил глава области.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
