Рейтинг@Mail.ru
ВСУ повредили около 40 домов в селе в Белгородской области за сутки - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:56 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/vsu-2055388853.html
ВСУ повредили около 40 домов в селе в Белгородской области за сутки
ВСУ повредили около 40 домов в селе в Белгородской области за сутки - РИА Новости, 17.11.2025
ВСУ повредили около 40 домов в селе в Белгородской области за сутки
Около 40 частных, восемь многоквартирных домов и три социальных объекта повреждены в селе Графовка Белгородской области за прошедшие сутки в результате ударов... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T09:56:00+03:00
2025-11-17T09:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
украина
муром
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983827906_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_238c9bda0d82300072e901acb60c8bea.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
украина
муром
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983827906_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c4a1dabccef15d6cc08168699c8b957b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, украина, муром, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Украина, Муром, Вячеслав Гладков
ВСУ повредили около 40 домов в селе в Белгородской области за сутки

ВСУ повредили около 40 домов в селе Графовка Белгородской области за сутки

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГОРОД, 17 ноя - РИА Новости. Около 40 частных, восемь многоквартирных домов и три социальных объекта повреждены в селе Графовка Белгородской области за прошедшие сутки в результате ударов со стороны Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По информации Гладкова, за минувшие сутки 29 населенных пунктов в восьми муниципалитетах области попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 20 снарядов и зафиксированы атаки 61 БПЛА, из них 37 дронов были сбиты и подавлены над регионом. За медицинской помощью обратились четыре мирных жителя. За отчетный период различные повреждения выявлены в 9 многоквартирных домах, 45 частных домовладениях, двух коммерческих и трех социальных объектах, административном здании, двух предприятиях и 11 транспортных средствах.
"В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Вознесеновка, Графовка, Зиборовка, Муром и Новая Таволжанка выпущено 3 боеприпаса и нанесены удары 18 беспилотников, 12 из которых подавлены. В селе Зиборовка повреждены помещения и оборудование на территории коммерческого объекта, в селе Муром - частный дом, в селе Графовка - 8 МКД, 3 социальных объекта, 39 частных домов и 4 надворные постройки, в селе Новая Таволжанка - частный дом", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что над Алексеевским и Вейделевским округами системой ПВО сбиты 5 беспилотников, Белгородский и Валуйский округа атакованы 18 беспилотниками, 11 из которых сбиты и подавлены. По словам губернатора, в Борисовском округе совершены атаки 5 беспилотников, 2 из которых сбиты, пострадали два мирных жителя, по Грайворонскому округу выпущено 13 боеприпасов и нанесены удары 11 беспилотников, 4 из которых подавлены, ранен мужчина. По Краснояружскому округу выпущено 4 боеприпаса и совершены атаки 4 беспилотников, 3 из которых подавлены и сбиты, поздно вечером в больницу обратился мужчина, который пострадал от детонации дрона на парковке предприятия в посёлке Красная Яруга, уточнил глава области.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьУкраинаМуромВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала