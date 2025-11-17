https://ria.ru/20251117/vsu-2055375521.html
Часть ДНР осталась без электричества после удара ВСУ
Часть ДНР осталась без электричества после удара ВСУ - РИА Новости, 17.11.2025
Часть ДНР осталась без электричества после удара ВСУ
Часть ДНР осталась без электроэнергии после удара украинских дронов, сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T08:32:00+03:00
2025-11-17T08:32:00+03:00
2025-11-17T09:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецк
макеевка
горловка
денис пушилин
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846859492_0:112:3067:1837_1920x0_80_0_0_acde9ae04c741f475c275a108cc74384.jpg
https://ria.ru/20251114/svo-2055021079.html
донецк
макеевка
горловка
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846859492_41:0:2770:2047_1920x0_80_0_0_ef966e43a04ca23b3d04a79b4115d03c.jpg
донецк, макеевка, горловка, денис пушилин, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Макеевка, Горловка, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Часть ДНР осталась без электричества после удара ВСУ
В ДНР около 500 тысяч человек ночью остались без света из-за удара ВСУ дронами