Часть ДНР осталась без электричества после удара ВСУ - РИА Новости, 17.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:32 17.11.2025 (обновлено: 09:27 17.11.2025)
Часть ДНР осталась без электричества после удара ВСУ
Часть ДНР осталась без электричества после удара ВСУ - РИА Новости, 17.11.2025
Часть ДНР осталась без электричества после удара ВСУ
Часть ДНР осталась без электроэнергии после удара украинских дронов, сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 17.11.2025
специальная военная операция на украине
донецк
макеевка
горловка
денис пушилин
вооруженные силы украины
происшествия
донецк, макеевка, горловка, денис пушилин, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Макеевка, Горловка, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Часть ДНР осталась без электричества после удара ВСУ

В ДНР около 500 тысяч человек ночью остались без света из-за удара ВСУ дронами

© РИА Новости / Сергей Батурин
Город Донецк
Город Донецк
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Город Донецк. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Часть ДНР осталась без электроэнергии после удара украинских дронов, сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале.
"Ночью противник предпринял попытку с помощью ударных беспилотников нанести урон энергетической инфраструктуре. В результате около 500 тысяч абонентов в Донецке, Макеевке, Горловке, Ясиноватой были обесточены", — написал он.
Отмечается, что энергетики сразу приступили к восстановительным работам. Свет уже дали в Горловке, а также частично в Донецке и Макеевке.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
В ДНР заочно вынесли приговор наемнику из Японии
В ДНР заочно вынесли приговор наемнику из Японии
14 ноября, 16:15
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкМакеевкаГорловкаДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
