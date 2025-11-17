Бразильский офицер назвал последствия потери ВСУ Красноармейска

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Потеря ВСУ Красноармейска (Покровска) может в перспективе оставить Киев без поддержки со стороны Евросоюза и США, заявил РИА Новости офицер в запасе ВМС Бразилии и аналитик Робинсон Фариназу.