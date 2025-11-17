Бразильский офицер назвал последствия потери ВСУ Красноармейска

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Потеря ВСУ Красноармейска (Покровска) может в перспективе оставить Киев без поддержки со стороны Евросоюза и США, заявил РИА Новости офицер в запасе ВМС Бразилии и аналитик Робинсон Фариназу.
"Будь это бильярдом, шар "Покровск" ударил бы по двум другим. Первый - Евросоюз, который уже сейчас в сложной ситуации, а тогда начал бы думать, стоит ли дальше подпитывать проигранную войну. Но главное - Трамп. Он и раньше мало хотел продлевать конфликт, который называл "войной Байдена". При падении Покровска это желание Трампа может вовсе исчезнуть, и США отойдут от поддержки Украины", - считает собеседник агентства.
Он упомянул и другие последствия утраты формированиями ВСУ контроля над городом. Среди них потеря некогда ключевого логистического центра и явное опровержение слов Владимира Зеленского, утверждавшего, что ситуация в населенном пункте контролируется Киевом.
Девятого ноября глава ДНР Денис Пушилин сообщил в своем Telegram-канале, что Красноармейск практически и физически окружен.