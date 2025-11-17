Рейтинг@Mail.ru
Бразильский офицер назвал последствия потери ВСУ Красноармейска - РИА Новости, 17.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:40 17.11.2025 (обновлено: 11:08 17.11.2025)
Бразильский офицер назвал последствия потери ВСУ Красноармейска
Бразильский офицер назвал последствия потери ВСУ Красноармейска - РИА Новости, 17.11.2025
Бразильский офицер назвал последствия потери ВСУ Красноармейска
Потеря ВСУ Красноармейска (Покровска) может в перспективе оставить Киев без поддержки со стороны Евросоюза и США, заявил РИА Новости офицер в запасе ВМС... РИА Новости, 17.11.2025
специальная военная операция на украине
в мире
бразилия
красноармейск
киев
владимир зеленский
денис пушилин
вооруженные силы украины
бразилия
красноармейск
киев
Бразильский офицер назвал последствия потери ВСУ Красноармейска

Офицер Фариназу: потеря ВСУ Красноармейска может лишить Киев поддержки Запада

© AP Photo / Hanna ArhirovaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© AP Photo / Hanna Arhirova
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Потеря ВСУ Красноармейска (Покровска) может в перспективе оставить Киев без поддержки со стороны Евросоюза и США, заявил РИА Новости офицер в запасе ВМС Бразилии и аналитик Робинсон Фариназу.
"Будь это бильярдом, шар "Покровск" ударил бы по двум другим. Первый - Евросоюз, который уже сейчас в сложной ситуации, а тогда начал бы думать, стоит ли дальше подпитывать проигранную войну. Но главное - Трамп. Он и раньше мало хотел продлевать конфликт, который называл "войной Байдена". При падении Покровска это желание Трампа может вовсе исчезнуть, и США отойдут от поддержки Украины", - считает собеседник агентства.
Он упомянул и другие последствия утраты формированиями ВСУ контроля над городом. Среди них потеря некогда ключевого логистического центра и явное опровержение слов Владимира Зеленского, утверждавшего, что ситуация в населенном пункте контролируется Киевом.
Девятого ноября глава ДНР Денис Пушилин сообщил в своем Telegram-канале, что Красноармейск практически и физически окружен.
Командир штурмовой группы с позывным Тима об освобождении Орестополя в Днепропетровской области - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Боец рассказал, как густой туман помог освободить Орестополь
Специальная военная операция на УкраинеВ миреБразилияКрасноармейскКиевВладимир ЗеленскийДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
