МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Подразделения 57-й бригады ВСУ на Харьковском направлении отступают с позиций и несут большие потери, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

« "Подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады продолжают отступать с занимаемых позиций, при этом неся значительные потери в живой силе", — сказал собеседник агентства.

Ранее в российских силовых структурах сообщали РИА Новости, что деморализованные боевики 57-й бригады массово сдаются в плен, при этом некоторые из них пытаются ускользнуть, притворяясь мирными жителями.

На Харьковском направлении действуют бойцы группировки "Север". На этой неделе они освободили населенный пункт Синельниково, а также ликвидировали более 960 украинских боевиков.

Потери противника составили: