Рейтинг@Mail.ru
Части 57-й бригады ВСУ несут большие потери на Харьковском направлении - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:34 17.11.2025 (обновлено: 06:41 17.11.2025)
https://ria.ru/20251117/vsu-2055368302.html
Части 57-й бригады ВСУ несут большие потери на Харьковском направлении
Части 57-й бригады ВСУ несут большие потери на Харьковском направлении - РИА Новости, 17.11.2025
Части 57-й бригады ВСУ несут большие потери на Харьковском направлении
Подразделения 57-й бригады ВСУ на Харьковском направлении отступают с позиций и несут большие потери, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T06:34:00+03:00
2025-11-17T06:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014423718_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b43a44b49e324d397a63d8799193dc56.jpg
https://ria.ru/20251116/vsu-2055334176.html
https://ria.ru/20251117/vsu-2055368197.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014423718_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_f8b108ddf41350bcfd270a16a22d6c95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Части 57-й бригады ВСУ несут большие потери на Харьковском направлении

Части 57-й бригады ВСУ отступают и несут потери на Харьковском направлении

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Подразделения 57-й бригады ВСУ на Харьковском направлении отступают с позиций и несут большие потери, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"Подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады продолжают отступать с занимаемых позиций, при этом неся значительные потери в живой силе", — сказал собеседник агентства.
Автомобили скорой помощи на Украине - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Офицер ВСУ умер во время дежурства под Волчанском
Вчера, 20:23
Ранее в российских силовых структурах сообщали РИА Новости, что деморализованные боевики 57-й бригады массово сдаются в плен, при этом некоторые из них пытаются ускользнуть, притворяясь мирными жителями.
На Харьковском направлении действуют бойцы группировки "Север". На этой неделе они освободили населенный пункт Синельниково, а также ликвидировали более 960 украинских боевиков.
Потери противника составили:
  • три танка;
  • шесть боевых бронированных машин;
  • 70 автомобилей,
  • 14 орудий полевой артиллерии;
  • три станции радиоэлектронной борьбы;
  • три РЛС;
  • восемь хранилищ боеприпасов;
  • 37 складов материальных средств.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
ВСУ перебрасывают в Сумскую область мобилизованных без документов
06:33
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала