https://ria.ru/20251117/vsu-2055368302.html
Части 57-й бригады ВСУ несут большие потери на Харьковском направлении
Части 57-й бригады ВСУ несут большие потери на Харьковском направлении - РИА Новости, 17.11.2025
Части 57-й бригады ВСУ несут большие потери на Харьковском направлении
Подразделения 57-й бригады ВСУ на Харьковском направлении отступают с позиций и несут большие потери, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T06:34:00+03:00
2025-11-17T06:34:00+03:00
2025-11-17T06:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014423718_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b43a44b49e324d397a63d8799193dc56.jpg
https://ria.ru/20251116/vsu-2055334176.html
https://ria.ru/20251117/vsu-2055368197.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014423718_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_f8b108ddf41350bcfd270a16a22d6c95.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Части 57-й бригады ВСУ несут большие потери на Харьковском направлении
Части 57-й бригады ВСУ отступают и несут потери на Харьковском направлении
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Подразделения 57-й бригады ВСУ на Харьковском направлении отступают с позиций и несут большие потери, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"Подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады продолжают отступать с занимаемых позиций, при этом неся значительные потери в живой силе", — сказал собеседник агентства.
Ранее в российских силовых структурах сообщали РИА Новости, что деморализованные боевики 57-й бригады массово сдаются в плен, при этом некоторые из них пытаются ускользнуть, притворяясь мирными жителями.
На Харьковском направлении действуют бойцы группировки "Север". На этой неделе они освободили населенный пункт Синельниково, а также ликвидировали более 960 украинских боевиков.
Потери противника составили:
- три танка;
- шесть боевых бронированных машин;
- 70 автомобилей,
- 14 орудий полевой артиллерии;
- три станции радиоэлектронной борьбы;
- три РЛС;
- восемь хранилищ боеприпасов;
- 37 складов материальных средств.