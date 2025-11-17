https://ria.ru/20251117/vsu-2055368197.html
ВСУ перебрасывают в Сумскую область мобилизованных без документов
В Сумскую область прибывают мобилизованные боевики ВСУ без документов, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 17.11.2025
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы украины
сумская область
сумская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины
