Солдат бригады ВСУ в Сумской области два месяца держат без выплат
Солдат бригады ВСУ в Сумской области два месяца держат без выплат - РИА Новости, 17.11.2025
Солдат бригады ВСУ в Сумской области два месяца держат без выплат
В 80-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ в Сумской области уже два месяца удерживают выплаты военнослужащим, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 17.11.2025
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы украины
сумская область
Новости
