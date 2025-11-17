МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. В 80-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ в Сумской области уже два месяца удерживают выплаты военнослужащим, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"В 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде подтверждаются случаи невыплаты военнослужащим денежного довольствия. Некоторым не выплачивают его уже на протяжении двух месяцев", - сказал собеседник агентства.