https://ria.ru/20251117/vsu-2055367971.html
Разбогатевший комбриг ВСУ может лишиться должности
Разбогатевший комбриг ВСУ может лишиться должности - РИА Новости, 17.11.2025
Разбогатевший комбриг ВСУ может лишиться должности
Командование ВСУ рассматривает вопрос снятия с должности богатого комбрига 57-й бригады Евгения Солодаева, чье подразделение деморализовано и отступает в... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T06:31:00+03:00
2025-11-17T06:31:00+03:00
2025-11-17T06:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050846629_0:218:3000:1906_1920x0_80_0_0_591ec9a0ead97bbd8eedcaf449015da1.jpg
https://ria.ru/20251116/plennyj-2055257171.html
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050846629_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_de5b1dff7ad3e030bed4e63d43c0f2fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
Разбогатевший комбриг ВСУ может лишиться должности
Разбогатевший комбриг ВСУ Солодаев может лишиться должности
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Командование ВСУ рассматривает вопрос снятия с должности богатого комбрига 57-й бригады Евгения Солодаева, чье подразделение деморализовано и отступает в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Украинское командование рассматривает вопрос снятия с должности комбрига полковника Евгения Солодаева", - сказал собеседник агентства.
Ранее в российских силовых структурах сообщали РИА Новости, что командир 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ
Евгений Солодаев получает зарплату в 130 тысяч гривен в месяц (более 3 тысяч долларов), а его жена - 40 тысяч гривен (более 850 долларов), тогда как украинские военные "вынуждены подрабатывать таксистами, чтобы свести концы с концами". При этом в собственности у четы Солодаевых, согласно декларации 2018 года, земля площадью в 15 футбольных полей.
Между тем, как отмечали в силовых структурах, деморализованные боевики 57-й бригады массово сдаются в плен, при этом некоторые из них пытаются ускользнуть, притворяясь мирными жителями.