Разбогатевший комбриг ВСУ может лишиться должности

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Командование ВСУ рассматривает вопрос снятия с должности богатого комбрига 57-й бригады Евгения Солодаева, чье подразделение деморализовано и отступает в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Между тем, как отмечали в силовых структурах, деморализованные боевики 57-й бригады массово сдаются в плен, при этом некоторые из них пытаются ускользнуть, притворяясь мирными жителями.