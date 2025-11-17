Рейтинг@Mail.ru
13:44 17.11.2025
Песков рассказал об ударах по военной и околовоенной инфраструктуре Украины

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы РФ наносят удары по военной и околовоенной инфраструктуре Украины, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об ударах ВСУ по российской энергоинфраструктуре.
"Наши военные работают по военным и околовоенным целям, которые касаются энергетической инфраструктуры, и продолжают эту работу", - сказал Песков журналистам. ​
РоссияУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
