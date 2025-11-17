Рейтинг@Mail.ru
ВС России освободили более 30 зданий в микрорайоне Западный - РИА Новости, 17.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
12:48 17.11.2025
ВС России освободили более 30 зданий в микрорайоне Западный
димитров, красноармейск, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Димитров, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России освободили более 30 зданий в микрорайоне Западный

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" ведут наступательные бои в Димитрове, близ Красноармейска, освобождены более 30 зданий, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"В населенном пункте Димитров Донецкой Народной Республики (в районе Красноармейска) подразделения 51-й армии продолжают наступательные действия в микрорайоне Восточный и южной части города, сообщили в Минобороны. Штурмовые группы 5-й мотострелковой бригады ведут успешные боевые действия в районе микрорайона Западный. Освобождено более 30 зданий, сообщили в Минобороны",- говорится в сообщении российского военного ведомства.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
На Западе обратились к Зеленскому с призывом из-за России
16 ноября, 09:59
 
Специальная военная операция на УкраинеДимитровКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
