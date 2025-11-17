https://ria.ru/20251117/vs-2055425213.html
ВС России поразили объекты топливно-энергетического комплекса ВСУ
ВС России поразили объекты топливно-энергетического комплекса ВСУ - РИА Новости, 17.11.2025
ВС России поразили объекты топливно-энергетического комплекса ВСУ
ВС РФ поразили объекты топливно-энергетического комплекса и железнодорожной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 17.11.2025
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. ВС РФ поразили объекты топливно-энергетического комплекса и железнодорожной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетического комплекса и железнодорожной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ
, местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах", - говорится в сообщении ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что средствами противовоздушной обороны уничтожены 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 668 самолетов, 283 вертолета, 97097 беспилотных летательных аппаратов, 636 зенитных ракетных комплексов, 26071 танк и других боевых бронированных машин, 1613 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31363 орудия полевой артиллерии и миномета, 46914 единиц специальной военной автомобильной техники, подчеркнули в министерстве обороны РФ.