Специальная военная операция на Украине
 
12:24 17.11.2025 (обновлено: 12:25 17.11.2025)
ВС России поразили объекты топливно-энергетического комплекса ВСУ
ВС РФ поразили объекты топливно-энергетического комплекса и железнодорожной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 17.11.2025
© РИА Новости / Алексей МайшевРабота артиллерийских расчетов в зоне СВО
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. ВС РФ поразили объекты топливно-энергетического комплекса и железнодорожной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетического комплекса и железнодорожной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах", - говорится в сообщении ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что средствами противовоздушной обороны уничтожены 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 668 самолетов, 283 вертолета, 97097 беспилотных летательных аппаратов, 636 зенитных ракетных комплексов, 26071 танк и других боевых бронированных машин, 1613 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31363 орудия полевой артиллерии и миномета, 46914 единиц специальной военной автомобильной техники, подчеркнули в министерстве обороны РФ.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
"Начали замыкать кольцо". В США сообщили Зеленскому плохие новости
16 ноября, 17:27
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
