МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили за сутки до 490 военнослужащих ВСУ, только в боях за Красноармейск уничтожено до 290 боевиков, сообщило в понедельник Минобороны РФ

"За сутки на красноармейском направлении уничтожены до 290 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа и орудие полевой артиллерии. Всего в зоне ответственности группировки войск "Центр" потери противника составили до 490 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и орудие полевой артиллерии", - говорится в сообщении российского военного ведомства.