ВС России освободили Платоновку в ДНР - РИА Новости, 17.11.2025
12:20 17.11.2025 (обновлено: 12:45 17.11.2025)
ВС России освободили Платоновку в ДНР
ВС России освободили Платоновку в ДНР
Подразделения "Южной" группировки войск освободили от украинских военных населенный пункт Платоновка Донецкой Народной Республики, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 17.11.2025
ВС России освободили Платоновку в ДНР

Российские войска освободили населенный пункт Платоновка в ДНР

© ИнфографикаПодразделения "Южной" группировки войск освободили Платоновку в ДНР
Подразделения Южной группировки войск освободили Платоновку в ДНР
© Инфографика
Подразделения "Южной" группировки войск освободили Платоновку в ДНР
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск освободили от украинских военных населенный пункт Платоновка Донецкой Народной Республики, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Платоновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
