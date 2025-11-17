https://ria.ru/20251117/vs-2055423744.html
ВС России освободили Платоновку в ДНР
ВС России освободили Платоновку в ДНР
Подразделения "Южной" группировки войск освободили от украинских военных населенный пункт Платоновка Донецкой Народной Республики, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 17.11.2025
донецкая народная республика
