Более 150 подмосковных врачей получили земельные участки с начала года
Более 150 подмосковных врачей получили земельные участки с начала года - РИА Новости, 17.11.2025
Более 150 подмосковных врачей получили земельные участки с начала года
Более 150 подмосковных медиков получили земельные участки для строительства дома в рамках дополнительной меры поддержки "Земля врачам", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.11.2025
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Более 150 подмосковных медиков получили земельные участки для строительства дома в рамках дополнительной меры поддержки "Земля врачам", сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона.
По словам министра имущественных отношений Московской области Тихона Фирсова, количество медиков, участвующих в программе "Земля врачам", увеличилось до 2576.
"С начала этого года администрации округов передали землю 151 медицинскому работнику. Больше всего участков переданы врачам в Щелкове, Коломне, Серпухове, Пушкинском, Шатуре и Орехово-Зуевском", - приводит пресс-служба слова Фирсова.
С начала 2025 года лидерами по предоставлению земли врачам стали округа Щелково и Коломна. В каждом из них участки получили по 17 специалистов. Далее идут Серпухов с 10 участками. Потом следует Пушкинский округ, где землю предоставили девяти врачам. Замыкают список лидеров Шатура и Орехово-Зуевский округ, где участки получили по восемь медицинских специалистов.
Программа предоставления земельных участков реализуется с 2021 года. За весь этот период наибольшее количество земли было предоставлено в Богородском городском округе – 209. На втором месте Пушкинский округ с результатом в 200 участков. Далее следуют Раменский округ с 193 участками и Коломна с 188. В Домодедове было предоставлено 177 земельных участков.
По данным ведомства, участки для индивидуального жилищного строительства или личного подсобного хозяйства предоставляются врачам 39 специальностей в 32 городских округах. После завершения строительства дома у медиков есть возможность оформить землю в собственность.
Участие в программе предусматривает два основных критерия: наличие специальности, признанной дефицитной для региональных больниц, и стаж работы не менее трех лет в медучреждении Подмосковья. Подать заявку на получение земельного участка можно через местную администрацию. Закон о предоставлении земель в безвозмездное пользование будет действовать в регионе до конца 2026 года.