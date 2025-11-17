Рейтинг@Mail.ru
Более 150 подмосковных врачей получили земельные участки с начала года
17:37 17.11.2025
Более 150 подмосковных врачей получили земельные участки с начала года
новости подмосковья
коломна
московская область (подмосковье)
щелково
домодедово (аэропорт)
коломна
московская область (подмосковье)
щелково
коломна, московская область (подмосковье), щелково, домодедово (аэропорт)
Новости Подмосковья, Коломна, Московская область (Подмосковье), Щелково, Домодедово (аэропорт)
© iStock.com / SeventyFourВрач за работой в медицинском кабинете
Врач за работой в медицинском кабинете - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© iStock.com / SeventyFour
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Более 150 подмосковных медиков получили земельные участки для строительства дома в рамках дополнительной меры поддержки "Земля врачам", сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона.
По словам министра имущественных отношений Московской области Тихона Фирсова, количество медиков, участвующих в программе "Земля врачам", увеличилось до 2576.
"С начала этого года администрации округов передали землю 151 медицинскому работнику. Больше всего участков переданы врачам в Щелкове, Коломне, Серпухове, Пушкинском, Шатуре и Орехово-Зуевском", - приводит пресс-служба слова Фирсова.
С начала 2025 года лидерами по предоставлению земли врачам стали округа Щелково и Коломна. В каждом из них участки получили по 17 специалистов. Далее идут Серпухов с 10 участками. Потом следует Пушкинский округ, где землю предоставили девяти врачам. Замыкают список лидеров Шатура и Орехово-Зуевский округ, где участки получили по восемь медицинских специалистов.
Программа предоставления земельных участков реализуется с 2021 года. За весь этот период наибольшее количество земли было предоставлено в Богородском городском округе – 209. На втором месте Пушкинский округ с результатом в 200 участков. Далее следуют Раменский округ с 193 участками и Коломна с 188. В Домодедове было предоставлено 177 земельных участков.
По данным ведомства, участки для индивидуального жилищного строительства или личного подсобного хозяйства предоставляются врачам 39 специальностей в 32 городских округах. После завершения строительства дома у медиков есть возможность оформить землю в собственность.
Участие в программе предусматривает два основных критерия: наличие специальности, признанной дефицитной для региональных больниц, и стаж работы не менее трех лет в медучреждении Подмосковья. Подать заявку на получение земельного участка можно через местную администрацию. Закон о предоставлении земель в безвозмездное пользование будет действовать в регионе до конца 2026 года.
Новости ПодмосковьяКоломнаМосковская область (Подмосковье)ЩелковоДомодедово (аэропорт)
 
 
