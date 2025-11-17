МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Бывший начальник морского штаба Королевских ВМС лорд Алан Уэст заявил, что НАТО уже воюет с Россией, а конфликт на Украине может перерасти в ядерную войну.
«
"В сущности, мы воюем с Россией. Поразительно, что мы оказались в такой ситуации", — заявил он во время эфира подкаста Lord Speaker’s Corner.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, невозможно поверить, что Москва собирается нападать на альянс, это чушь, в которой пытаются убедить европейцев.
В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". При этом в Кремле подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.