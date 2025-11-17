Рейтинг@Mail.ru
"Поразительно". На Западе заявили о войне с Россией - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:14 17.11.2025 (обновлено: 14:02 17.11.2025)
https://ria.ru/20251117/voyna-2055443420.html
"Поразительно". На Западе заявили о войне с Россией
"Поразительно". На Западе заявили о войне с Россией - РИА Новости, 17.11.2025
"Поразительно". На Западе заявили о войне с Россией
Бывший начальник морского штаба Королевских ВМС лорд Алан Уэст заявил, что НАТО уже воюет с Россией, а конфликт на Украине может перерасти в ядерную войну. РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T13:14:00+03:00
2025-11-17T14:02:00+03:00
в мире
россия
москва
украина
владимир путин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2042952226_0:0:3090:1738_1920x0_80_0_0_9c379e84a6d5c0fde66277a44fe28bbd.jpg
https://ria.ru/20251117/predlozhenie-2055408774.html
https://ria.ru/20251117/orban-2055390179.html
россия
москва
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908719040_287:0:2535:1686_1920x0_80_0_0_dc90e11aad0494815b4f9624d4f9a778.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, украина, владимир путин, нато
В мире, Россия, Москва, Украина, Владимир Путин, НАТО
"Поразительно". На Западе заявили о войне с Россией

Лорд Уэст: конфликт на Украине рискует перерасти в ядерную войну НАТО с Россией

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Бывший начальник морского штаба Королевских ВМС лорд Алан Уэст заявил, что НАТО уже воюет с Россией, а конфликт на Украине может перерасти в ядерную войну.
«
"В сущности, мы воюем с Россией. Поразительно, что мы оказались в такой ситуации", — заявил он во время эфира подкаста Lord Speaker’s Corner.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
В США обратились со срочным призывом к Трампу из-за предложения Путина
Вчера, 11:09
Британский лорд также опасается, что украинский конфликт может перерасти в ядерное столкновение между Россией и НАТО.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, невозможно поверить, что Москва собирается нападать на альянс, это чушь, в которой пытаются убедить европейцев.
В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". При этом в Кремле подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Орбан ответил на обвинения в том, что он троянский конь Путина
Вчера, 10:03
 
В миреРоссияМоскваУкраинаВладимир ПутинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала