Писториус сделал заявление о войне с Россией
Глава МО Германии Борис Писториус в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung допустил, что в ближайшие годы может начаться война между Североатлантическим... РИА Новости, 17.11.2025
Писториус сделал заявление о войне с Россией
Глава МО Германии Писториус допустил войну НАТО с Россией до 2029 года