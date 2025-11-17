Рейтинг@Mail.ru
Писториус сделал заявление о войне с Россией - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:16 17.11.2025 (обновлено: 11:39 17.11.2025)
https://ria.ru/20251117/voyna-2055380801.html
Писториус сделал заявление о войне с Россией
Писториус сделал заявление о войне с Россией - РИА Новости, 17.11.2025
Писториус сделал заявление о войне с Россией
Глава МО Германии Борис Писториус в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung допустил, что в ближайшие годы может начаться война между Североатлантическим... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T09:16:00+03:00
2025-11-17T11:39:00+03:00
в мире
россия
германия
борис писториус
москва
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993598848_0:120:2335:1434_1920x0_80_0_0_855f145709fe1fb44d6415b804a102de.jpg
https://ria.ru/20251117/stubb-2055377663.html
https://ria.ru/20251116/frantsiya-2055293072.html
россия
германия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993598848_28:126:2378:1888_1920x0_80_0_0_2dbf35235a3059e59c069e3dbff21bc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, германия, борис писториус, москва, нато
В мире, Россия, Германия, Борис Писториус, Москва, НАТО
Писториус сделал заявление о войне с Россией

Глава МО Германии Писториус допустил войну НАТО с Россией до 2029 года

© AP Photo / Lisi NiesnerМинистр обороны ФРГ Борис Писториус
Министр обороны ФРГ Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© AP Photo / Lisi Niesner
Министр обороны ФРГ Борис Писториус. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Глава МО Германии Борис Писториус в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung допустил, что в ближайшие годы может начаться война между Североатлантическим альянсом и Россией.
«
"Мы всегда говорили, что это может произойти в 2029 году. Однако сейчас есть другие, которые говорят, что это возможно уже в 2028 году, а некоторые военные историки даже считают, что мы провели последнее мирное лето", — заявил он.
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Заявление Стубба о России вызвало переполох в Финляндии
Вчера, 08:57
Писториус также утверждает, что вооруженные силы стран НАТО необходимо еще лучше оснастить для возможных боевых действий против России.
В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это сдерживанием агрессии. При этом в Кремле подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
МИД Франции сделал провокационное заявление о России после удара по Украине
16 ноября, 14:02
 
В миреРоссияГерманияБорис ПисториусМоскваНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала