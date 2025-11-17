Рейтинг@Mail.ru
Волонтер из Ижевска на премию закупила помощь для бойцов на СВО - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:20 17.11.2025 (обновлено: 10:21 17.11.2025)
https://ria.ru/20251117/volonter-2055397253.html
Волонтер из Ижевска на премию закупила помощь для бойцов на СВО
Волонтер из Ижевска на премию закупила помощь для бойцов на СВО - РИА Новости, 17.11.2025
Волонтер из Ижевска на премию закупила помощь для бойцов на СВО
Волонтёр из Ижевска Тамара Уткина на свою премию "Признание" от удмуртских властей закупила гуманитарную помощь для участников спецоперации, сообщил глава... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T10:20:00+03:00
2025-11-17T10:21:00+03:00
ижевск
удмуртская республика (удмуртия)
белгород
александр бречалов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055382005_0:0:1170:659_1920x0_80_0_0_06a0d861e1701560abe107d9abd2eccd.jpg
https://ria.ru/20251114/volontery-2054899393.html
ижевск
удмуртская республика (удмуртия)
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055382005_71:0:1111:780_1920x0_80_0_0_a549a2dfb7f59612b6a5d302c803673f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ижевск, удмуртская республика (удмуртия), белгород, александр бречалов
Ижевск, Удмуртская Республика (Удмуртия), Белгород, Александр Бречалов
Волонтер из Ижевска на премию закупила помощь для бойцов на СВО

Волонтер из Ижевска на премию закупила гуманитарную помощь для бойцов на СВО

© Фото : пресс-служба главы УдмуртииВолонтер из Ижевска на свою премию закупила гумпомощь для бойцов на СВО
Волонтер из Ижевска на свою премию закупила гумпомощь для бойцов на СВО - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Фото : пресс-служба главы Удмуртии
Волонтер из Ижевска на свою премию закупила гумпомощь для бойцов на СВО
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
УФА, 17 ноя - РИА Новости. Волонтёр из Ижевска Тамара Уткина на свою премию "Признание" от удмуртских властей закупила гуманитарную помощь для участников спецоперации, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в своём Telegram-канале.
Он рассказал об участнице волонтерской команды "Защита18", заместителе начальника главного управления ветеринарии Удмуртской республики Тамаре Уткиной, которая 4 своих отпуска провела в Белгороде, в госпитале для бойцов.
"Обезболивала, обрабатывала раны, снимала швы, делала перевязки. Еще 2 отпуска - с гуманитарным корпусом в Луганской Народной Республике. Помогала готовить местным жителям горячую еду, принимать в эвакогоспиталь раненых солдат", - сообщил Бречалов.
По его словам, дома Тамара Николаевна плетет сети с командой "Защита18" и помогает собирать гуманитарную помощь.
"В прошлом январе мы отметили Тамару Николаевну премией "Признание". И всю эту премию команда направила на помощь нашим бойцам. Закупили 82 рулона материала для плетения маскировочных сетей и аккумуляторы для квадрокоптеров по запросам солдат", - рассказал глава Удмуртии.
Военнослужащий ВС РФ возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Волонтеры доставили из Магадана в зону СВО портативную зарядную станцию
14 ноября, 04:50
 
ИжевскУдмуртская Республика (Удмуртия)БелгородАлександр Бречалов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала