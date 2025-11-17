Волонтер из Ижевска на премию закупила помощь для бойцов на СВО

Волонтер из Ижевска на свою премию закупила гумпомощь для бойцов на СВО

УФА, 17 ноя - РИА Новости. Волонтёр из Ижевска Тамара Уткина на свою премию "Признание" от удмуртских властей закупила гуманитарную помощь для участников спецоперации, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в своём Telegram-канале.

Он рассказал об участнице волонтерской команды "Защита18", заместителе начальника главного управления ветеринарии Удмуртской республики Тамаре Уткиной, которая 4 своих отпуска провела в Белгороде , в госпитале для бойцов.

"Обезболивала, обрабатывала раны, снимала швы, делала перевязки. Еще 2 отпуска - с гуманитарным корпусом в Луганской Народной Республике . Помогала готовить местным жителям горячую еду, принимать в эвакогоспиталь раненых солдат", - сообщил Бречалов

По его словам, дома Тамара Николаевна плетет сети с командой "Защита18" и помогает собирать гуманитарную помощь.