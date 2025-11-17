Стала известна дата рассмотрения проекта федерального бюджета Госдумой

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Совет Госдумы определил 18 ноября датой рассмотрения во втором чтении проекта федерального бюджета РФ на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Совет Государственной Думы определил 18 ноября датой рассмотрения во втором чтении проекта федерального бюджета на 2026 год и на плановый период, а также ряда бюджетообразущих законопроектов", - сказал Володин , слова которого приводит пресс-служба Госдумы

По его словам, важно, чтобы бюджет "решал все вопросы, стоящие перед страной, защищал интересы наших граждан, потому что социальные стандарты высокие".