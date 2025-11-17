Рейтинг@Mail.ru
17:07 17.11.2025
Стала известна дата рассмотрения проекта федерального бюджета Госдумой
Стала известна дата рассмотрения проекта федерального бюджета Госдумой

Володин: Госдума рассмотрит во II чтении проект федерального бюджета 18 ноября

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Совет Госдумы определил 18 ноября датой рассмотрения во втором чтении проекта федерального бюджета РФ на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Совет Государственной Думы определил 18 ноября датой рассмотрения во втором чтении проекта федерального бюджета на 2026 год и на плановый период, а также ряда бюджетообразущих законопроектов", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.
По его словам, важно, чтобы бюджет "решал все вопросы, стоящие перед страной, защищал интересы наших граждан, потому что социальные стандарты высокие".
Председатель Госдумы отмечал, что несмотря на санкции, угрозы со стороны Евросоюза, такую задачу бюджет решает.
Фойе здания Государственной Думы РФ
Володин рассказал о пенсиях депутатов Госдумы
13 ноября, 14:30
 
РоссияВячеслав ВолодинГосдума РФЭкономика
 
 
