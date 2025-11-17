https://ria.ru/20251117/volodin-2055525514.html
Стала известна дата рассмотрения проекта федерального бюджета Госдумой
Стала известна дата рассмотрения проекта федерального бюджета Госдумой - РИА Новости, 17.11.2025
Стала известна дата рассмотрения проекта федерального бюджета Госдумой
Совет Госдумы определил 18 ноября датой рассмотрения во втором чтении проекта федерального бюджета РФ на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов, сообщил... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T17:07:00+03:00
2025-11-17T17:07:00+03:00
2025-11-17T17:07:00+03:00
россия
вячеслав володин
госдума рф
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_0:193:3298:2048_1920x0_80_0_0_ea9cbd054078d4449eeff45320fc24f1.jpg
https://ria.ru/20251113/deputaty-2054756492.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_fc05458b00d1e96fda7713256c9981fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вячеслав володин, госдума рф, экономика
Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Экономика
Стала известна дата рассмотрения проекта федерального бюджета Госдумой
Володин: Госдума рассмотрит во II чтении проект федерального бюджета 18 ноября
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Совет Госдумы определил 18 ноября датой рассмотрения во втором чтении проекта федерального бюджета РФ на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Совет Государственной Думы определил 18 ноября датой рассмотрения во втором чтении проекта федерального бюджета на 2026 год и на плановый период, а также ряда бюджетообразущих законопроектов", - сказал Володин
, слова которого приводит пресс-служба Госдумы
.
По его словам, важно, чтобы бюджет "решал все вопросы, стоящие перед страной, защищал интересы наших граждан, потому что социальные стандарты высокие".
Председатель Госдумы отмечал, что несмотря на санкции, угрозы со стороны Евросоюза, такую задачу бюджет решает.